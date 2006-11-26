همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان و مسیحیان نمونه ای از ارتباط محکم آنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، دکتر احمد بدرالدین حسون مفتی سوریه با دکتر روبن وینرایت رئیس انجمن خاورمیانه و دکتر نهاد طعمه دبیر کل شورای کلیساهای خاورمیانه در آمریکا دیدار و درباره مسائل مرتبط با ادیان، مذاهب و گفتگوی تمدنها بحث و گفتگو کردند.

در این نشست دکتر احمد بدر الدین حسون مفتی سوریه گفت: به منظور بیداری و آگاهی کلیساهای آمریکا از مسائل خاورمیانه و مسائل مرتبط با شیوه زندگی پیروان ادیان الهی با یکدیگر باید تدابیری جدی اتخاذ و اقداماتی اساسی در نظر گرفت. این امر نیازمند برگزاری طرحهای توسعه سازی روابط و ارتباطات کشورهای اسلامی با کشورهای غیر اسلامی خواهد بود.

دکتر نهاد طعمه دبیر کل شورای کلیساهای خاورمیانه با بیان اینکه باید زمینه های لازم برای آگاهی رسانی به علمای خاورمیانه برگزار شود، گفت: این نشست در پاییز سال 2007 برگزار و شخصیتهای برجسته دین و حکمای شرق در آن شرکت می کنند.

مفتی سوریه با بیان اینکه کشورهای اسلامی به منظور برقراری ارتباطات قوی و مستحکم با کشورهای غربی بسیار تلاش می کنند، اظهار داشت: همزیستی و تشریک مساعی مسلمانان و مسیحیان نمونه بسیار عالی از این ارتباط قوی است که زمینه های لازم برای گفتگوی تمدنها، ادیان و فرهنگها را با احترام به یکدیگر فراهم می کند.