به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا پورحلاجی گفت: این صنعت به دلیل گستردگی و تنوع در واحدهای تخصصی و فنی زیرمجموعه در بخشهای مکانیک و ماشین آلات، برق و ابزار دقیق و کنترل، مواد شیمیایی وخدمات مهندسی و بازرسی زمینه‌های همکاری فراوانی را ایجاد کرده است.

پور حلاجی از جمله سرفصلها واهداف مهم نمایشگاه صنعت حفاری را توجه به خرید و ساخت قطعات صنعت حفاری با انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی، ساماندهی گردش اجرایی و تولید ساخت قطعات کم مصرف و بر مصرف توسط سازندگان، فراهم آوردن زمینه‌های ارتباطی و شناخت شرکتهای سازنده و تولیدکننده و بررسی راهکارهای علمی و عملی مناسب بمنظور تحقیق و گسترش تفکر خودکفایی و خوداتکایی دانست و گفت: توجه تولیدکنندگان به کیفیت واستانداردهای علمی و جهانی در تولید قطعات سبب رقابت سازنده برای تهیه ابزار و قطعات مشابه با تولیدات بازار جهانی می شود.

مسئول اجرایی چهارمین نمایشگاه ملی صنعت حفاری عنوان کرد: در حال حاضر 20 هزار قطعه از قطعات و تجهیزات صنعت حفاری جزو کالاهای پر مصرف است که قریب به 5 هزار قطعه ساخت تولید کنندگان داخلی می باشد. وی در پایان افزود: تاریخ برگزاری این نمایشگاه از اول دی ماه به 28 آذر ماه تغییر یافته است.