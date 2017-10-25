جذابیت دربی ۸۵ به خاطر برانکو و شفر است/ به دنبال اثبات خود هستند

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط پرسپولیس در آستانه دیدار با استقلال تهران گفت: پرسپولیس با توجه به بردی که در جام حذفی مقابل نفت تهران کسب کرد به شرایط ایده آل خود نزدیک شد. بدون شک بازیکنان پرسپولیس برای بردن به میدان می آیند. روحیه جنگ طلبی در افکار کادر فنی این تیم وجود دارد و آنها به نتیجه ای غیر از پیروزی فکر نمی کنند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره غیبت بازیکنانی نظیر مهدی طارمی و محسن مسلمان در ترکیب پرسپولیس برای دربی ۸۵ تصریح کرد: آنها بازیکنان اصلی پرسپولیس بودند. بدون شک نبود آنها در بازی های مهم و حساس به ضرر پرسپولیس است. با این حال بازیکنان جایگزین هم نشان دادند که می توانند جای خالی محرومان پرسپولیس را پر کنند. این بازی، نبرد تفکرات دو مربی خارجی است که می خواهند نشان دهند بهترین هستند. پس بدون شک، بازی رو به جلو و جذابی را در دستور کار قرار می دهند. تجربه برانکو ایوانکوویچ نسبت به وینفرد شفر بیشتر است و می تواند از همین عامل برای غلبه به استرس های لحظه ای در طول نود دقیقه دربی استفاده کند.

وی درباره فیلم و عکس منتشر شده بازیکنان سرخابی در فضای مجازی تصریح کرد: بهترین راه این است که چنین مسائلی را به کمیته اخلاق بسپاریم. بازیکن بهتر از همه می داند که کشیدن قلیان و استعمال دخانیات برایشان خوب نیست. شاید هر فرد دیگری در سطح جامعه چنین رفتاری کند اما فوتبالیست ها که الگوی جوانان هستند باید مراقب رفتارهای خود باشند.

پنجعلی در مورد پیش بینی خود از بازی پرسپولیس و استقلال تهران اظهار داشت: شرایط پرسپولیس روی کاغذ بهتر است. اما این بازی به گونه ای است که نمی توانید پیش بینی کنید چه اتفاقی رخ خواهد داد. به هر حال فکر می کنم اگر پرسپولیس بتواند بازی همیشگی اش را انجام دهد برنده دربی خواهد بود.