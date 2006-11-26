توافق چین و پاکستان برای تقویت شراکت استراتژیک و توسعه همکاری در زمینه های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، امروز در بدرقه هو جین تائو در فرود گاه لاهور، شوکت عزیز نخست وزیر و مقامهای نظامی و غیرنظامی ارشد پاکستان حضورداشتند .



هو جین تائو پیش ازعزیمت به پکن، از یک کارخانه چینی درلاهور که دستگاههای تهویه هوا، یخچال و دیگر دستگاههای الکترونیکی می سازد، دیدارکرد .



رئیس جمهوری چین در جریان دیدار از این کارخانه اعلام کرد که همکاری صنعتی با پاکستان درآینده گسترش خواهد یافت .



هوجین تائو روزگذشته وارد شهر لاهور پایتخت فرهنگی پاکستان شد؛ وی در میهمانی که دراین شهر به افتخار وی برگزارشد ، اعلام کرد: شراکت استراتژیک چین و پاکستان تحت هیچ شرایطی آسیب نخواهد دید .



وی افزود: تغییر سناریوی جهانی با چالشهای مهم با توجه به وضعیت منطقه در دوستی بی خزان ما تاثیر نخواهد گذاشت .



رئیس جمهوری چین که روز جمعه پس از دیدار از هند وارد پاکستان شد، گفت : دوستی بین هند و پاکستان برای ثبات منطقه ضروری و حیاتی است .



پاکستان و چین 18 توافقنامه در زمینه های اقتصادی ، تجاری ، اجتماعی و دفاعی امضاء کردند. چین همچنین قول داد که یک نقش سازنده در حل مناقشات بین هند و پاکستان ایفاء کند .



در یک بیانیه مشترک که روزشنبه منتشر شد؛ از ادامه روابط نزدیک دو کشور در زمینه های دفاعی، انرژی، تجاری ، کشاورزی ، فناوری ، اطلاعات ، مبارزه با تروریسم ، فرهنگی و گردشگری قدردانی شد.



دراین بیانیه آمده است : چین به بررسی روابط خود با پاکستان ازیک چشم انداز بلندمدت و استراتژیک ادامه خواهد داد و با پاکستان برای ارتقاء شراکت استراتژیک چین و پاکستان به یک جایگاه متعالی و جدید همکاری خواهد کرد .



دراین بیانیه چین از پاکستان به خاطر حمایت مواضع ارزشمندش در قبال مسائلی مانند تایوان، تبت و حقوق بشر تشکر وقدردانی کرد.



در این بیانیه آمده است که توافقنامه تجارت آزاد که پس از ورود هو جین تائو به اسلام آباد امضاء شد؛ به عنوان قوه محرکه رشد متوازن حجم تجاری بین دو کشور خدمت می کند .



دو کشورهمچنین موافقت کردند که تجارت دو جانبه را به بیش از 15 میلیارددلار در پنج سال آینده برسانند .



پاکستان همچنین در بخشهای معدن و انرژی از کمکهای چین برخوردار خواهد بود .



در بیانیه مشترک چین و پاکستان آمده است که دو طرف موافقت کردند که همکاریهای خود را در بخش انرژی از جمله سوخت ، زغال سنگ، انرژی آبی، هسته ای و منابع تجدید شونده انرژی و بخشهای معدنی و ذخایر زیرزمینی تقویت کنند .



دو کشور همچنین متعهد شدند که به طور مشترک در مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی مبارزه کنند و اعلام کردند که این سه نیرو تهدید بزرگی برای صلح ، ثبات و امنیت منطقه محسوب می شوند .



هو جین تائو پس از گفتگو با پرویز مشرف همتای پاکستانی خود تاکید کرد که به همکاری با پاکستان در زمینه تولید انرژی هسته ای ادامه خواهد داد . چین یک راکتور درپاکستان ساخته است و درحال کمک به احداث راکتور دیگری دراین کشور است .



پاکستان در حال توسعه هواپیمای جنگنده "تندر JF-17 "با کمک چین است .



چین هم اکنون درحال احداث بندر زیردریایی گوادر در جنوب غربی پاکستان برای دسترسی به دریای عرب است که ارزش آن به چند میلیون دلار می رسد .