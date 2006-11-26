اعضای جدید به اتحادیه صادر کنندگان خدمات چاپ ایران می پیوندند

به گزارش خبرنگار مهر ، با تصویب اساسنامه اتحادیه صادرکنندگان خدمات چاپ و تصویب آن از سوی اتاق بازرگانی تهران ، روز 29 آذر برای برگزاری انتخابات هیئت مدیره اول این اتحادیه مشخص شد .

داوود مهرعلیان از اعضای موسس این اتحادیه در این باره به مهر گفت : ما از تمامی فعالان صنف چاپ و کلیه کسانی که علاقمند به فعالیت در این بخش هستند ، دعوت می کنیم تا بیستم آذرماه ، خود را کاندیدای عضویت در هیئت مدیره این اتحادیه کنند .

وی افزود : برخی شائبه ها برای برخی بوجود آمده که یک گروه خاص قصد ایجاد رانت در این اتحادیه را دارند اما در اینجا ما از همه علاقه مندان می خواهیم که به این اتحادیه وارد شوند و فعالت ها را از نزدیک مشاهده و خود را کاندیدای عضویت در هیئت مدیره کنند .

عضو موسس اتحادیه صادرکنندگان خدمات چاپ ایران خاطر نشان کرد : این اتحادیه به دنبال کار اقتصادی نیست و اصلا بر اساس قانون هم حق انجام چنین فعالیتی را ندارد .

وی تصریح کرد : علاقه مندان به عضویت در اتحادیه می توانند جواز و کارت بازرگانی خود را به اتاق یازرگانی تهران ارائه دهند و خود را برای انتخابات کاندیدا کنند .

داوود مهرعلیان در ادامه گفت : هم اکنون کمیته های تخصصی در اتحادیه شکل گرفته است و ما برای هر کشور کمیته ای تخصصی راه اندازی می کنیم و اعضای هر صنعت هم به طور تخصصی کمیته هایی را ایجاد خواهند کرد .

وی گفت : برخی افراد سعی در متشنج نشان دادن اوضاع را داشتند که با آنها برخورد کردیم ، ما به آنها گفتیم که تنها اطلاع رسانی شفاف و عادلانه است که می تواند واقعیت را نشان دهد .