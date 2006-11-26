  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۲

پیکر بابک بیات فردا به خاک سپرده می شود

پیکر زنده یاد بابک بیات روز دوشنبه 6 آذرماه به خاک سپرده می شود .

"ستار اورنگ" - شاگرد استاد بابک بیات به خبرنگار مهرگفت : مراسم یادبود "بابک بیات" آهنگساز و موسیقیدان طی مراسمی در خانه هنرمندان و یا خانه موسیقی برگزار می شود .

وی تصریح کرد : به دلیل نامناسب بودن اوضاع روحی خانواده مرحوم بیات هنوز تصمیم قطعی برای محل خاکسپاری استاد گرفته نشده است، اما به احتمال زیاد این موسیقیدان در امامزاه طاهرکرج و یا در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده می شود .

کد مطلب 412219

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها