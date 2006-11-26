پیکر بابک بیات فردا به خاک سپرده می شود

"ستار اورنگ" - شاگرد استاد بابک بیات به خبرنگار مهرگفت : مراسم یادبود "بابک بیات" آهنگساز و موسیقیدان طی مراسمی در خانه هنرمندان و یا خانه موسیقی برگزار می شود .



وی تصریح کرد : به دلیل نامناسب بودن اوضاع روحی خانواده مرحوم بیات هنوز تصمیم قطعی برای محل خاکسپاری استاد گرفته نشده است، اما به احتمال زیاد این موسیقیدان در امامزاه طاهرکرج و یا در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده می شود .