پیکر بابک بیات فردا به خاک سپرده می شود

"ستار اورنگ" - شاگرد استاد بابک بیات به خبرنگار مهرگفت : مراسم یادبود "بابک بیات" آهنگساز و موسیقیدان طی مراسمی در خانه هنرمندان و یا خانه موسیقی برگزار می شود .
وی تصریح کرد : به دلیل نامناسب بودن اوضاع روحی خانواده مرحوم بیات هنوز تصمیم قطعی برای محل خاکسپاری استاد گرفته نشده است، اما به احتمال زیاد این موسیقیدان در امامزاه طاهرکرج و یا در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده می شود .
پیکر زنده یاد بابک بیات روز دوشنبه 6 آذرماه به خاک سپرده می شود .
"ستار اورنگ" - شاگرد استاد بابک بیات به خبرنگار مهرگفت : مراسم یادبود "بابک بیات" آهنگساز و موسیقیدان طی مراسمی در خانه هنرمندان و یا خانه موسیقی برگزار می شود .
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