دین و تروریسم ارتباطی با یکدیگر ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دهلی نو، دکتر مانموهان سینگ نخست وزیر هندوستان روز گذشته در همایش " قانون، تروریسم و توسعه" که همزمان با روز ملی قانون در این کشور برگزار شد، گفت: مردم تمام جوامع، آئین ها، مناطق و ادیان تمایل دارند با صلح، امنیت ، کرامت و احترام زندگی کنند. تروریستها دین نداشته و به هیچ جامعه ای تعلق ندارند .

وی افزود: باید با تروریستها به مثابه تروریستها رفتار کرد و رهبران جوامع باید عناصر انحراف جامعه را شناسایی کرده و آنها را جدا کنند.

نخست وزیر هندوستان همچنین در مورد تهدیدهایی که از سوی تروریسم، افراط گرائی و شورش در بخشهای مختلف کشور صورت می گیرد، گفت: هیچ دولت دموکراتیکی نمی تواند نسبت به کشتار شهروندان بیگناه تساهل شان دهد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تحقیقات علمی در موضوعات مربوط به تروریست، گفت: تلاش ما در راستای مبارزه با تروریسم است، اما پلیس و سازمانهای امنیتی باید تضمین کنند که شهروندان بیگناه صدمه ندیده و در معرض انزجار قرار نمی گیرند.



