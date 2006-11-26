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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۵

دین و تروریسم ارتباطی با یکدیگر ندارند

نخست وزیر هندوستان در تلاش برای اطمینان بخشیدن به جوامع دینی اقلیت، در همایش "قانون، تروریسم و توسعه" گفت: دین نباید با تروریسم هم معنا و مترادف شود، چرا که هیچ جامعه یا دینی نباید به علت اقدامات غیر مسئولانه و خشونت آمیز چند نفر از همان جامعه یا دین مورد اتهام قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دهلی نو، دکتر مانموهان سینگ نخست وزیر هندوستان روز گذشته در همایش " قانون، تروریسم و توسعه" که همزمان با روز ملی قانون در این کشور برگزار شد، گفت: مردم تمام جوامع، آئین ها، مناطق و ادیان تمایل دارند با صلح، امنیت ، کرامت و احترام زندگی کنند. تروریستها دین نداشته و به هیچ جامعه ای تعلق ندارند .

وی افزود: باید با تروریستها به مثابه تروریستها رفتار کرد و رهبران جوامع باید عناصر انحراف جامعه را شناسایی کرده و آنها را جدا کنند.

نخست وزیر هندوستان همچنین در مورد تهدیدهایی که از سوی تروریسم، افراط گرائی و شورش در بخشهای مختلف کشور صورت می گیرد، گفت: هیچ دولت دموکراتیکی نمی تواند نسبت به کشتار شهروندان بیگناه تساهل شان دهد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تحقیقات علمی در موضوعات مربوط به تروریست، گفت: تلاش ما در راستای مبارزه با تروریسم است، اما پلیس و سازمانهای امنیتی باید تضمین کنند که شهروندان بیگناه صدمه ندیده و در معرض انزجار قرار نمی گیرند.


 

کد مطلب 412221

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