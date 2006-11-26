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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۳

رئیس کمیته مخابرات مجلس در گفتگو با مهر مطرح کرد :

ابهام در وضعیت ماهواره‌های زهره و مصباح

ابهام در وضعیت ماهواره‌های زهره و مصباح

رمضانعلی صادق زاده گفت: وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات سه شنبه هفته جاری با حضور در کمیسیون صنایع و معادن درباره وضعیت مبهم ماهواره‌های زهره و مصباح پاسخ می دهد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس در گفتگو با "مهر" از حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن در روز سه شنبه هفته جاری داد و گفت : وضعیت مبهم و نامشخص ماهواره های مصباح و زهره از مهمترین مواردی است که وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات باید درباره آنها به اعضا کمیسیون صنایع و معادن پاسخ دهد .

رمضان علی صادق زاده افزود : تاخیر بسیار در پرتاب ماهواره و نهایی نشدن قرارداد ماهواره زهره از مهمترین سئوالاتی است  که محمد سلیمانی باید درباره آنها پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد : همچنین وزیر ارتباطات باید به اعضا کمیسیون صنایع و معادن درباره علت تعطیلی دفاتر خدمات تلفن همراه پاسخ دهد، زیرا در مدت اخیر بیش از 20 دفتر خدماتی تعطیل شده و شرکت مخابرات برای فعالیت دوباره آنها درخواست تعهدات سنگین کرده است .

صادق زاده اظهارداشت: همچنین سرعت کم اینترنت یکی دیگر از سئوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات عنوان کرد .

کد مطلب 412223

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