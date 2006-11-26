رئیس کمیته مخابرات مجلس در گفتگو با "مهر" از حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن در روز سه شنبه هفته جاری داد و گفت : وضعیت مبهم و نامشخص ماهواره های مصباح و زهره از مهمترین مواردی است که وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات باید درباره آنها به اعضا کمیسیون صنایع و معادن پاسخ دهد .

رمضان علی صادق زاده افزود : تاخیر بسیار در پرتاب ماهواره و نهایی نشدن قرارداد ماهواره زهره از مهمترین سئوالاتی است که محمد سلیمانی باید درباره آنها پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد : همچنین وزیر ارتباطات باید به اعضا کمیسیون صنایع و معادن درباره علت تعطیلی دفاتر خدمات تلفن همراه پاسخ دهد، زیرا در مدت اخیر بیش از 20 دفتر خدماتی تعطیل شده و شرکت مخابرات برای فعالیت دوباره آنها درخواست تعهدات سنگین کرده است .

صادق زاده اظهارداشت: همچنین سرعت کم اینترنت یکی دیگر از سئوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات عنوان کرد .