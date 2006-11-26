سید مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه شورای اداری ساوجبلاغ به خبرنگار مهر گفت: رفع مشکلات اقتصادی کشور تنها توسط دولت امکان پذیر نیست و در این خصوص باید سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد عمل شوند.
میرکاظمی افزود:حل مشکلات اقتصادی نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و اجرای برنامههای جامع اقتصادی در کوتاه مدت غیرممکن است.
وی خاطر نشان کرد: مشارکت مردم و سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند به عنوان بازوهای دولت در حل مشکلات اقتصادی مطرح شوند و دولت با توجه به توانایی مالی محدود نمی تواند به تنهایی موفق باشد.
میرکاظمی افزود: اگر توانمندیها، امکانات و منابع هر منطقه با برنامه ریزی مسئولانه در همان منقطه مورد استفاده واقع شوند نیاز به تخصیص اعتبارات دولتی برای حل مشکلات مناطق مختلف نیست.
وی یادآور شد: علاوه بر اینها دستگاههای دولتی نیز با برنامه ریزی مناسب می توانند بسترهای مناسب برای هدایت سرمایههای جامعه به بخشهای لازم را فراهم آورند.
وزیربازرگانی اولویت بندی طرحهای مورد نیاز هر منطقه، شناسایی کارشناسانه توانمندیهای منطقه و افزایش مشارکت مردمی را منجر به بهبود وضعیت اقتصادی در مناطق مختلف دانست.
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