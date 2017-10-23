محمد مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه در بازرسی مشترک بازرسان اصناف و تعزیرات حکومتی، یک واحد مرغ فروشی به دلیل کمفروشی پلمب شد.
رئیس اتاق اصناف فردیس در ادامه بابیان اینکه عطاریها اجازه فروش هیچگونه داروی شیمیایی ندارند، عنوان کرد: در این بازرسی از یکی از عطاریهای مشکیندشت قرصهای روانگردان، ترامادول، متادون و غیره کشف و واحد صنفی پلمب شد.
به گفته وی برای این دو واحد صنفی پرونده تشکیل شد و در راستای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
رئیس اتاق اصناف فردیس با اعلام اینکه گشت مشترک تعزیرات و بازرسان اتاق اصناف بهصورت پیاپی واحدهای صنفی را بازرسی میکنند، خاطرنشان کرد: از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی، تخلف مربوطه را به واحد بازرسی اتاق اصناف اطلاعرسانی کنند.
نظر شما