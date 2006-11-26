به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در دومین روز از سفر خود به استان سیستان و بلوچستان، در جمع مردم شهر خاش، موقعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای را ممتاز دانست و افزود: به امید خدا تا قبل از پایان سال جاری جمهوری اسلامی ایران جشن تثبیت هسته‌ای را برپا می‌کند.

حدادعادل در بخش دیگری از سخنانش، افزود: برگزاری همزمان چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و سومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور در نوع خود بی‌نظیر است و می‌طلبد تا به این مقوله مهم با حساسیت و دقت بیشتری نگریسته شود.

وی تاکید کرد: من اطمینان دارم که مردم همیشه در صحنه ایران، در این مانور بزرگ انتخابات افتخاری دیگر را برای نظام اسلامی رقم می‌زنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مردم بزرگترین استعداد و توانمندی کشور هستند و مردم شهرستان خاش نیز از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با تعهد ، دلسوزی ، صداقت ، مردم داری ، شجاعت و حضور فعال در تمام صحنه‌های نظام توانسته‌اند در تحقق اهداف عالیه نظام و سربلندی آن نقش مهم و ارزنده‌ای ایفا کنند.

حداد عادل با اشاره به اینکه مردم مومن و سلحشور خاش با حضور گسترده خود در مراسم امروز جلوه دیگری از وحدت و همبستگی را به نمایش گذاشتند و ما از راه دور آمدیم تا بگوییم دلهای ما به شما نزدیک است، تاکید کرد: امروز سعی دولت بر این است که عدالت به معنی واقعی در کشور اجرا شود و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور نیز همگام با مناطق برخوردار و توسعه یافته رشد کنند.

وی موقعیت و پتانسیل‌های استان سیستان و بلوچستان را بی‌نظیر خواند و افزود : نبود صنایع بزرگ و مادر تخصصی یکی از چالشها و موانع جدی جذب سرمایه در این استان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در این استان مهمترین سرفصل برنامه‌های دولت است و بر همین اساس و در اجرای شعار عدالت گستری و مهرورزی مصوبات متعددی به تصویب رسیده است.

حداد عادل با تقدیر از تلاش‌های مسئولان در جهت تحقق اهداف عالیه نظام در این منطقه به خصوص در تامین امنیت، گازرسانی ، راه و ترابری و راه آهن بم به زاهدان ، گفت: به نظر می‌رسد استان سیستان و بلوچستان پیشرفت چشمگیری داشته است و امیدواریم استان تا پایان برنامه‌های پیش بینی شده به عنوان یکی از مناطق برخوردار کشور مطرح شود.

وی افزود: پیشرفت ایران با پیشرفت همه جای ایران امکان‌پذیر خواهد شد زیرا همه ما فرزندان ایران اسلامی هستیم و مسئولین و دولت وظیفه دارند تا عدالت را در سراسر ایران رعایت کنند.

رئیس مجلس تصریح کرد: امروز ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی در جهان و به خصوص جهان اسلام عزت ، افتخار و عظمت یافته و وقتی نام ایران در جهان شنیده می‌شود مردم به یاد دین اسلام، پیامبر و مقاومت در برابر ظلم و دفاع از حق می‌افتند و این عظمتی است که انقلاب اسلامی برای ملت ایران به وجود آورده است.

حداد عادل گفت: توجه به مناطق محروم از وظایف اسلامی و ایرانی مسئولین است و نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت، مجلس و مقام معظم رهبری صادقانه در اندیشه خدمتگزاری به شما هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد:دشمنان اسلام امروز قصد دارند تا با ایجاد تفرقه و کشتار مسلمانان ، تفرقه ایجاد کنند اما شما نشان دادید که فریب دشمنان را نخواهید خورد.

حداد عادل افزود: دشمنان اسلام اسرائیل جعلی را در سرزمین اسلامی ایجاد کردند و روز و شب مردم فلسطین را به شهادت می‌رساند و برای جلوگیری از اتحاد مسلمین بین برادران شیعه و سنی اختلاف و تفرقه ایجاد می‌کنند اما شما برادران مسلمان شهرستان خاش و استان سیستان و بلوچستان نشان دادید که شیعه و سنی با هم برادرند و در دفاع از اسلام و انقلاب و نظام اسلامی هیچ اختلافی ندارید.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راه پیشرفت علمی قدم گذاشته و چشم و چراغ جهان اسلام است و ما حمایت خود را از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ، جنبش مقاومت حزب‌الله و مسلمانان در دفاع از اسلام و جهان اسلام اعلام می‌کنیم.

پیش از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی، مولوی محمد علی شهنوازی معروف به مولوی حافظ امام جمعه اهل تسنن خاش، گفت: برادران شیعه و تسنن استان سیستان بلوچستان هیچگاه فریب دشمنان را نخواهند خورد.