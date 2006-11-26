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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۹

حداد عادل در اجتماع مردم خاش :

پافشاری ملت ایران بر حقوق هسته‌ای خود عدالتخواهی است/ پیشرفت ایران در گرو توسعه و آبادانی همه جای کشور است

پافشاری ملت ایران بر حقوق هسته‌ای خود عدالتخواهی است/ پیشرفت ایران در گرو توسعه و آبادانی همه جای کشور است

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: پافشاری ملت ایران، بر دستیابی به حقوق خود در زمینه فناوری صلح آمیز هسته‌ای عدالتخواهی است ولی برخی کشورهای مغرور برای تحقق منافع خود به دنبال تثبیت حاکمیت ظالمانه خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در دومین روز از سفر خود به استان سیستان و بلوچستان، در جمع مردم شهر خاش، موقعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای را ممتاز دانست و افزود: به امید خدا تا قبل از پایان سال جاری جمهوری اسلامی ایران جشن تثبیت هسته‌ای را برپا می‌کند.

حدادعادل  در بخش دیگری از سخنانش، افزود: برگزاری همزمان چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و سومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور در نوع خود بی‌نظیر است و می‌طلبد تا به این مقوله مهم با حساسیت و دقت بیشتری نگریسته شود.

وی تاکید کرد: من اطمینان دارم که مردم همیشه در صحنه ایران، در این مانور بزرگ انتخابات افتخاری دیگر را برای نظام اسلامی رقم می‌زنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مردم بزرگترین استعداد و توانمندی کشور هستند و مردم شهرستان خاش نیز از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با تعهد ، دلسوزی ، صداقت ، مردم داری ، شجاعت و حضور فعال در تمام صحنه‌های نظام توانسته‌اند در تحقق اهداف عالیه نظام و سربلندی آن نقش مهم و ارزنده‌ای ایفا کنند.

حداد عادل با اشاره به اینکه مردم مومن و سلحشور خاش با حضور گسترده خود در مراسم امروز جلوه دیگری از وحدت و همبستگی را به نمایش گذاشتند و ما از راه دور آمدیم تا بگوییم دلهای ما به شما نزدیک است، تاکید کرد: امروز سعی دولت بر این است که عدالت به معنی واقعی در کشور اجرا شود و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور نیز همگام با مناطق برخوردار و توسعه یافته رشد کنند.

وی موقعیت و پتانسیل‌های استان سیستان و بلوچستان را بی‌نظیر خواند و افزود : نبود صنایع بزرگ و مادر تخصصی یکی از چالشها و موانع جدی جذب سرمایه در این استان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در این استان مهمترین سرفصل برنامه‌های دولت است و بر همین اساس و در اجرای شعار عدالت گستری و مهرورزی مصوبات متعددی به تصویب رسیده است.

حداد عادل با تقدیر از تلاش‌های مسئولان در جهت تحقق اهداف عالیه نظام در این منطقه به خصوص در تامین امنیت، گازرسانی ، راه و ترابری و راه آهن بم به زاهدان ، گفت: به نظر می‌رسد استان سیستان و بلوچستان پیشرفت چشمگیری داشته است و امیدواریم استان تا پایان برنامه‌های پیش بینی شده به عنوان یکی از مناطق برخوردار کشور مطرح شود.

وی افزود: پیشرفت ایران با پیشرفت همه جای ایران امکان‌پذیر خواهد شد زیرا همه ما فرزندان ایران اسلامی هستیم و مسئولین و دولت وظیفه دارند تا عدالت را در سراسر ایران رعایت کنند.

رئیس مجلس تصریح کرد: امروز ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی در جهان و به خصوص جهان اسلام عزت ، افتخار و عظمت یافته و وقتی نام ایران در جهان شنیده می‌شود مردم به یاد دین اسلام، پیامبر و مقاومت در برابر ظلم و دفاع از حق می‌افتند و این عظمتی است که انقلاب اسلامی برای ملت ایران به وجود آورده است.

حداد عادل گفت: توجه به مناطق محروم از وظایف اسلامی و ایرانی مسئولین است و نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت، مجلس و مقام معظم رهبری صادقانه در اندیشه خدمتگزاری به شما هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد:دشمنان اسلام امروز قصد دارند تا با ایجاد تفرقه و کشتار مسلمانان ، تفرقه ایجاد کنند اما شما نشان دادید که فریب دشمنان را نخواهید خورد.

حداد عادل افزود: دشمنان اسلام اسرائیل جعلی را در سرزمین اسلامی ایجاد کردند و روز و شب مردم فلسطین را به شهادت می‌رساند و برای جلوگیری از اتحاد مسلمین بین برادران شیعه و سنی اختلاف و تفرقه ایجاد می‌کنند اما شما برادران مسلمان شهرستان خاش و استان سیستان و بلوچستان نشان دادید که شیعه و سنی با هم برادرند و در دفاع از اسلام و انقلاب و نظام اسلامی هیچ اختلافی ندارید.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راه پیشرفت علمی قدم گذاشته و چشم و چراغ جهان اسلام است و ما حمایت خود را از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ، جنبش مقاومت حزب‌الله و مسلمانان در دفاع از اسلام و جهان اسلام اعلام می‌کنیم.

پیش از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی، مولوی محمد علی شهنوازی معروف به مولوی حافظ امام جمعه اهل تسنن خاش، گفت: برادران شیعه و تسنن استان سیستان بلوچستان هیچگاه فریب دشمنان را نخواهند خورد.

کد مطلب 412227

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