خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: «زالو» از گروه کرم‌های آبزی بوده و اندازه آن بین سه تا ۲۵ سانتی‌متر است، این نوع کرم دارای سه فک بوده و هر فک آن ۱۰۰ دندان دارد که درمجموع تعداد دندان‌های آن ۳۰۰ دندان است و بر اساس بررسی‌ها آب‌های شیرین محل زندگی زالوهاست و از بی‌مهرگان تغذیه می‌کنند.

زالوها در طب سنتی، نقش مهمی به عهده‌دارند و پژوهشگران طب مانند بوعلی سینا با آزمایش‌های مکرر آثار درمانی زالو را تجربه و بررسی کرده‌اند.

زالو از ۲۵۰۰ سال قبل در هند، یونان، روم، ایران و سپس در اروپا استفاده پزشکی داشته و در قرن نوزدهم از آن برای درمان هر دردی ازجمله سردرد، تب، زخم‌های عفونی‌شده، دمل و آبسه، ورم‌ها، هموروئید و غیره استفاده می‌شده است.

طب مکمل و طب سنتی دوباره موردتوجه قرارگرفته است

اما کمی بیش از یک دهه است که در کشورهای غربی، طب مکمل و طب سنتی دوباره موردتوجه قرارگرفته و دراین‌بین، کشور ما نیز البته بسیار دیر در این زمینه گام‌هایی برداشته است.

زالو ازجمله کرم‌های آبزی است که فواید پزشکی بی‌شماری به همراه دارد به‌طوری‌که همین امر باعث شده تا پرورش این نوع کرم موردتوجه قرار بگیرد.

پرورش زالو طی سال‌های اخیر در ایران و دنیا علاقه‌مندان بسیاری را به خود جذب کرده که دلیل این جذابیت را می‌توان در بازگشت سرمایه بسیار مناسب و بازار فروش بکر زالو دانست.

تالاب‌ها، شالیزارها و قنات‌ها در طبیعت محیط‌های مناسبی برای زالوها هستند اما می‌توان پرورش زالو را با فضای بسیار کم و سرمایه اندک شروع و به‌عنوان طرح خانگی و طرح صنعتی و نیمه‌صنعتی از این حرفه استفاده کرد.

قیمت زالو این حرفه را به صادراتی پرسود و غیرنفتی برای ایران تبدیل می‌کند

به گفته کارشناسان نکته دیگری که کار پرورش زالو را جذاب کرده قیمت زالو در کشورهای اروپایی است که این حرفه را به صادراتی پرسود و غیرنفتی برای ایران تبدیل می‌کند.

علی عسکری با مدرک لیسانس مهندسی کشاورزی در گرایش علوم خاک و ارشد کشاورزی در گرایش فیزیک و حفاظت خاک از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران است که از سال ۸۸ به فکر ورود به حرفه پرورش زالو افتاده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سال ۸۸ در خصوص درمان بیماری یکی از آشنایانم به دنبال راهکار بودیم که به پیشنهاد یکی از دوستان زالو درمانی را در پیش گرفتیم، گفت: آن زمان آشنایی چندانی با زالو درمانی نداشتم و پس از مراجعه به مرکز طب سنتی این کار از طریق پزشکان سنتی برای دوستم انجام شد.

پس از زالو درمانی و پیگیری روند بیماری متوجه متوقف شدن سرعت رشد بیماری شدیم که به‌نوعی معجزه بود و توقف بیماری دوستم را پس از لطف خداوند مدیون زالو درمانی بودیم عسکری بابیان اینکه پس از زالو درمانی و پیگیری روند بیماری متوجه متوقف شدن سرعت رشد بیماری شدیم که به‌نوعی معجزه بود و توقف بیماری دوستم را پس از لطف خداوند مدیون زالو درمانی بودیم، گفت: پس‌ازاین رخداد صحبت‌های پزشک طب سنتی پیرامون زالو و زالودرمانی و امکان تولید این کرم، ما را به فکر انداخت و در قدم اول دو سال تحقیقات بر روی این موضوع انجام دادیم.

وی بابیان اینکه در مدت ۲ سال تحقیق بر روی این موضوع بازار داخلی، جهانی و سایر موارد موردبررسی قرار گرفت، گفت: آن زمان اعتقاد بر این بود که وارد شدن در حرفه پرورش زالو توجیه اقتصادی ندارد چراکه زالو به‌صورت طبیعی از داخل برکه‌ها توسط صیادان صید می‌شد.

عسکری بابیان اینکه پس‌ازآن وارد فاز تحقیقاتی تجاری شدیم، ادامه داد: در قدم بعدی بر روی تجاری‌سازی تولید کارکردیم و هم‌اکنون در سطح کلان کار می‌کنیم و برنامه ۲ سال آینده ما نیز صادرات محصولات وابسته به زالو است.

وی بااینکه این حرفه زمینه اشتغال افراد بسیاری را چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم فراهم می‌کند، به برگزاری دورهای آموزشی برای علاقه‌مندان ورود به این حرفه اشاره کرد و گفت: متأسفانه با توجه به اینکه شرایط اخذ مجوز پرورش زالو سخت است بیشتر افرادی که در این حرفه واردشده‌اند موفق به گرفتن پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و بدون پروانه کار می‌کنند.

با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون تومان کار را شروع کردیم

عسکری در خصوص نحوه شروع کار خود و همکارانش درزمینهٔ پرورش زالو نیز بابیان اینکه در فاز تحقیقاتی با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون تومان کار را شروع کردیم، گفت: سود حاصل از این حرفه نتیجه تجربه، تحقیق و صبوری است به‌طوری‌که اگر کسی کار را به‌درستی انجام دهد به سود سالانه ۸۰ درصد خواهد رسید.

وی در خصوص مشکلات این حرفه نیز بابیان اینکه طی کردن مراحل اخذ مجوز دشوار است، گفت: دربندهای مشخص‌شده برای دریافت مجوز فعالیت، فرد باید یا مدرک فوق‌لیسانس داشته باشد یا با مدرک لیسانس ۵ سال سابقه کار ارائه دهد که این فاکتور درصورتی‌که یک جوان فارغ‌التحصیل بیکار مایل به ورود به این حرفه باشد کارها را دچار مشکل می‌کند.

ارائه تسهیلات از سوی دولت به متقاضیان انجام این کار

عسکری خواستار ارائه تسهیلات از سوی دولت برای متقاضیان انجام این کار شد و گفت: صنعت پرورش زالو صنعتی مناسب برای ایران است چراکه به فضای بزرگ و وسیعی برای کار نیاز نیست و شمار فارغ‌التحصیلان بادانش و جویای کار ما نیز در ایران کم نیست.

اما بر اساس مطالعات پزشکی، «زالو» برای سلامتی بدن انسان و شادابی پوست آن کاربردهای متفاوتی دارد به‌طوری‌که زالودرمانی مدت‌ها در طب سنتی به کار می‌رفته و اکنون نیز در جراحی‌های ترمیمی و پلاستیک و همچنین در درمان آرتروز از این کرم استفاده می‌شود.

یک متخصص طب سنتی در همین خصوص بابیان اینکه ریسک جراحی، عوارض جانبی و خطر حملات قلبی را می‌توان با استفاده از زالو کاهش داد، گفت: زالو در پیوند عضوهای قطع‌شده نیز نقش ارزشمندی دارد.

زالو هم به‌صورت زنده و هم از مواد موجود در بدن آن برای ساخت محصولات بهداشتی و درمانی استفاده می‌شود علی عبادی با اشاره به اینکه زالوها کرم‌های آبزی یا گاهی خاکزی هستند که دارای بادکش‌های بزرگ انتهایی به‌منظور حرکت و چسبیدن هستند، گفت: زالو هم به‌صورت زنده و هم از مواد موجود در بدن آن برای ساخت محصولات بهداشتی و درمانی استفاده می‌شود

وی عنوان کرد: زالو امروزه در مهار پرخونی عروق به‌عنوان مهم‌ترین عارضه جراحی‌های پلاستیک، میکروسکوپی، پیوند اعضا و گرافت‌های پوستی به‌خوبی عمل می‌کند و مانع احتقان خون، هماتوم، ترومبوز و نکروز عضو یا فلاپ پیوند زده شده، می‌شود.

وی بابیان اینکه انداختن دو عدد زالو پشت گوش‌ها در بیماری‌هایی مانند پارکینسون، رعشه، MS، گرفتگی عروق مغز، آلزایمر و صرع مؤثر است، افزود: از زالو می‌توان درزمینهٔ عفونت چشم و گل‌مژه، درمان عفونت سینوس‌ها، سینوزیت مزمن، کیست، عفونت پستان‌ها و غده‌های عفونی زیرپوست نیز استفاده کرد.

این متخصص طب سنتی عنوان کرد: دمل‌ها، زخم‌های چرکی و جوش‌هایی که در اثر عفونت خون، در اوایل بلوغ بر پوست چهره و بدن ظاهر می‌شود را می‌توان با زالو اندازی برطرف کرد

زالوهای پرورشی جوابگوی نیاز روزافزون بازار نیست

کارشناس کشاورزی استان همدان نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه به‌غیراز بازار صادراتی عالی زالو در داخل کشور نیاز روزافزون کشور به زالوهای پرورشی و از طرفی سود بسیار بالای پرورش زالو، موقعیت اقتصادی بسیار مناسبی را برای این حرفه فراهم آورده است، گفت: زالوهای پرورشی موجود به‌هیچ‌وجه جوابگوی نیاز روزافزون بازار نیست.

نسرین دانشمند عنوان کرد: استان همدان با توجه به موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی فوق‌العاده مناسب برای پرورش زالو دارد و پرورش زالو در استان همدان می‌تواند شغلی مناسب برای افرادی که علاقه‌مند به این کار(تولید و پرورش زالو) هستند؛ ایجاد کند.

دانشمند بابیان اینکه دراین‌بین افرادی که خواستار پرورش و تکثیر زالو هستند باید در مرحله اول اطلاعات خود را تکمیل کنند و آموزش پرورش زالو را به‌طور صحیح یاد بگیرند، گفت: استان همدان با توجه به موقعیت و بازار مصرف خوب می‌تواند به یکی از بهترین استان‌های پرورش‌دهنده زالو تبدیل شود.

وی سرمایه اندک برای شروع کار، نیاز به حداقل فضا و محیط‌های کوچک و خانگی برای پرورش، سوددهی فراوان، دوره بازگشت کوتاه سرمایه و دسترسی سریع به درآمد، تغذیه ارزان و در دسترس و مصرف روزانه زالو در ایران برای مصرف پزشکی را از مزیت‌های این حرفه برشمرد.

طی سال‌های اخیر نیاز به زالو هرروز بیش‌ازپیش می‌شود

دانشمند بابیان اینکه در ایران با توجه به افزایش علاقه مردم به طب سنتی در سال‌های اخیر نیاز به زالو هرروز بیش‌ازپیش می‌شود، ادامه داد: زالوهای موجود در بازار جوابگوی تقاضای روزافزون بازار را ندارند بنابراین با پرورش زالو به‌صورت تخصصی در کارگاه‌های پرورش زالو، هم می‌توان نیازهای روزافزون بازار را پاسخ داد و هم با ایجاد فرصتی برای کسب سود عالی، جلوی صید بی‌رویه زالو از تالاب‌ها را که باعث تهدید بقای آن می‌شود را گرفت.

در همین خصوص مدیر امور شیلات جهاد کشاورزی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه پرورش گونه‌های جدید آبزی در استان همدان در دستور کار قرار دارد تا تنوع محصول و گونه محقق شود، افزود: پرورش زالوی طبی در دستور کار قرار دارد.

علی دولو با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی پرورش زالو در اردیبهشت‌ماه سال جاری، یادآور شد: ۲۰۰ نفر در کارگاه آموزشی پرورش زالو شرکت کردند.

وی افزود: این همایش با حضور ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شیلات، جهاد کشاورزی، کمیته امداد، بسیج سازندگی و علاقه‌مندان به این صنعت در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای برادران شهرستان همدان برگزار شد.

آموزش و آشنایی با صنعت تکثیر و پرورش زالوی طبی می‌تواند در بین مردم ایجاد انگیزه کند دولو با اشاره به اهداف همایش اظهار داشت: آموزش و آشنایی با صنعت تکثیر و پرورش زالوی طبی می‌تواند در بین مردم ایجاد انگیزه کند و اشتغال‌زایی در جامعه به همراه داشته باشد.

وی بحث پیرامون تولید زالوی ایرانی، محصولات جانبی زالو، مزایای زالوی پرورشی و معایب زالوی صیدی را از محورهای مهم این همایش عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون دو مجوز پرورش زالوی طبی در استان همدان صادرشده است، ادامه داد: سازمان شیلات ایران برای تأسیس پرورش زالو طبی سقف قرار داده است.

دو واحد پرورش زالوی طبی در استان همدان در حال ساخت است

دولو با اشاره به اینکه دو واحد پرورش زالوی طبی با ظرفیت ۵۰۰ هزار قطعه در استان همدان در حال ساخت است، افزود: یکی از واحدها به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه متقاضیان زیادی برای پرورش زالو وجود دارد، افزود: باید کشاورزی از حالت تک‌محصولی خارج‌شده و به چندمحصولی برسد.

مدیر امور شیلات جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال جاری ۱۸ مجوز برای آبزی‌پروری در استان همدان صادرشده است، افزود: صدور مجوز آبزی‌پروری به‌نظام مهندسی کشاورزی واگذارشده است.

ایران منبع بهترین نوع زالوهای طبی در جهان است

بر اساس آنچه گفته شد ایران منبع بهترین نوع زالوهای طبی در جهان است که یک مزیت نسبی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود که باعث حضور مشتریان خارجی زیادی در کارگاه‌های تولیدی پرورش زالو در کشور شده است.

هزینه‌های پایین پرورش زالو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، سابقه و قدمت طولانی زالو درمانی در طب سنتی و اقلیم و آب‌وهوای مناسب برای پرورش زالو و در دسترس بودن بازار خاورمیانه از مزایای دیگر پرورش زالو در کشور است.

پرورش زالو می‌تواند به‌عنوان کسب‌وکاری زودبازده و کم‌هزینه معرفی شود چراکه پرورش و تکثیر زالو در طرح خانگی بازگشت سرمایه بسیار خوبی دارد و می‌توان با فضای بسیار کم و سرمایه اندک کار را شروع کرد.

از سویی ازآنجاکه در پیشینه تاریخی کشور ما توصیه‌هایی زیادی از طرف طبیبان و حکیمان ایران از قبیل حکیم ابوعلی سینا در مورد زالو درمانی و فواید آن شده می‌توان با تکیه‌بر طب اسلامی و سنتی ایرانی و همین‌طور طب سوزنی باعث ترویج بیشتر زالو درمانی و فواید آن و استفاده بیشتر از زالو در بین عموم مردم شد.