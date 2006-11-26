کیف های جیبی هوشمند مقصد بعدی تلفن های همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری ارتباطات با دامنه نزدیکتر (NFC) شامل فناوری بدون سیم با برد کوتاه است که همچون برچسب های RFID عمل می کند.

برچسب های تعبیه شده درون تلفن های همراه مجهز به فناوری NFC حاوی اطلاعات شخصی است که همچون کلید خودرو، کارت های اعتباری مسافرتی و بلیط عمل می کند.

فناوری NFC از دو عنصر اولیه که گاهی اوقات کاربردهای "بدون تماس" نامیده می شود، برخوردار است. این دو عنصر شامل یک برچسب و یک ریدر است. برچسب درون تلفن جای می گیرد و اطلاعات ذخیره شده را از طریق سیستم بدون سیم منتقل می کند. با استفاده از ریدر نیز می توان به اطلاعات ذخیره شده روی برچسب دسترسی پیدا کرد.

با استفاده از یک تلفن همراه مجهز به فناوری NFC می توان به عنوان مثال یک بلیط کنسرت خریداری کرد که اطلاعات مربوط به این بلیط و جزئیات کاربر تلفن روی برچسبی در داخل "هندست" ذخیره می شود. سپس با قرار دادن تلفن همراه در کنار یک دستگاه RFID می توان جزئیات برچسب را خواند.

فناوری NFC برای انتقال اطلاعاتی چون عکس و آهنگ بین تلفن ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

بنا بر گزارش بی بی سی، چنین به نظر می رسد که تلفن های همراه ابزاری قدرتمند برای استفاده از فناوری NFC باشند زیرا این سیستم ها از توانایی دانلود اطلاعات کارت های مسافرتی، آهنگ های جدید، داده های کارت های کلیدی الکترونیکی و اطلاعات مرتبط با بلیط های مختلف برخوردارند.