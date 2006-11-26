اهدای جایزه به ثبت نام کنندگان کنکور / تاثیر 50 درصدی سوابق تحصیلی در کنکور 1390

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر "عبدالرسول پورعباس" - رئیس سازمان سنجش صبح امروز در نشست مطبوعاتی در سازمان سنجش در خصوص ثبت نام آزمون سراسری افزود: ثبت نام دستی آزمون سراسری در سال های گذشته با مشکلاتی همچون عدم امنیت، بروز اشتباه در هنگام وارد کدرن اطلاعات و نگرانی داوطلبان در زمینه ارائه کارت آزمون و صحت اطلاعات آن مواجه بود که با کار کارشناسی سازمان سنجش و فراهم کردن شرایط لازم برای ثبت نام اینترنتی اکنون بسیاری از این مشکلات مرتفع شده است.

وی اظهار داشت: در گذشته بخشی از فرایند ثبت نام از طریق نیروهای روزمزد سازمان سنجش صورت می گرفت و اطلاعات داوطلبان در دسترس این افراد بود. از این نظر امنیت اطلاعات به خطر می افتاد و سازمان سنجش نگران سوء استفاده از اطلاعات بوده است.

رئیس سازمان سنجش با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان مکانیزه کردن تمام سیستم ها و مدیریت امکانات است افزود: بدین ترتیب برخی فعالیت ها مانند ارائه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد، تکمیل ظرفیت دوره های فنی و حرفه ای، رشته های نیمه متمرکز و آزمون سراسری از طریق اینترنت انجام شد و با استقبال خوبی از سوی داوطلبان در تمامی نقاط کشور مواجه بودیم.

تا کنون 50 درصد از داوطلبان ارشد موفق به ثبت نام شده اند

وی با اشاره به ثبت نام اینترنتی آزمون کارشناسی ارشد گفت: سرعت رشد ثبت نام از سال گذشته بیشتر بوده است و ثبت نام بین ساعت 10 تا 12 صبح که نشاندهنده استفاده اینترنت دانشگاه ها است، صورت گرفته است. تا کنون 50 درصد از داوطلبان ارشد موفق به انجام ثبت نام شده اند.

هیچ داوطلبی مشکل ثبت نام نخواهد داشت

پورعباس اضافه کرد: در صورتی که فردی نیز موفق به ثبت نام اینترنتی این آزمون نشود سازمان قول می دهد که او را ثبت نام کند و هیچ داوطلبی بدون ثبت نام نماند. تا کنون در خصوص ثبت نام در کارشناسی ارشد فردی از سازمان درخواست ثبت نام دستی نکرده است.

وی در خصوص ثبت نام آزمون سراسری گفت: داوطلبان به دو طریق کامپیوتری و اینترنتی ثبت نام در آزمون سراسری 86 ثبت نام می کنند که سازمان سنجش روش اینترنتی را که در آن اطلاعات داوطلبان در اختیار هیچ فردی قرار نمی گیرد، پیشنهاد می کند.

رئیس سازمان سنجش در تشریح نحوه ثبت نام اینترنتی گفت: داوطلب با مراجعه به باجه مربوط به ثبت نام اینترنتی پست و پرداخت 200 تومان کارمزد و 3 هزار و 600 تومان جهت ثبت نام، کارت اعتباری و دفترچه شماره 1 آزمون سراسری را دریافت می کند و در صورتی که متقاضی شرکت همزمان در گروه های آزمایشی زبان و هنر نیز باشد باید برای هر کدام 3 هزار و 600 تومان دیگر نیز بپردازد. همچنین هزینه انتخاب علاقه مندی ها مانند دوره های پیام نور و .. نیز هزار و 700 تومان برآورد شده است.

پورعباس با اشاره به نحوه ثبت نام کامپیوتری افزود: داوطلب در این نوع ثبت نام به باجه مربوط به ثبت نام کامپیوتری پست مراجعه کرده و 3 هزار و 600 تومان بابت ثبت نام و هزار و 200 تومان بابت کارمزد پست پرداخت می کند. هزینه شرکت در گروه های آزمایشی هنر و زبان 3 هزار و 600 برای هرکدام و هزینه علاقه مندی ها به ازای هر کدام 950 تومان در نظر گرفته شده است.

اطلاعات داوطلبان 2 ماه پس از ثبت نام بر روی سایت قرار می گیرد

وی با بیان اینکه در این نوع ثبت نام سازمان سنجش اطلاعات را 2 ماه پس از ثبت نام بر روی سایت قرار می دهد گفت: هزینه ثبت نام اینترنتی حدود 3 هزار تومان کمتر از ثبت نام کامپیوتری است و تمامی امکانات ثبت نام کارشناسی ارشد مانند ثبت نام در فرهنگسراها در ثبت نام آزمون سراسری نیز لحاظ شده است . داوطلبان همچنین می توانند از طریق مدارس و دانشگاه ها برای ثبت نام اقدام کنند.

پورعباس در خصوص طراحی نرم افزارهای ثبت نام گفت: این نرم افزارها یک روزه طراحی نمی شوند و درست است که همیشه نگرانی برای حرکت های اجرایی اولیه وجود دارد اما مکانیزه کردن سیستم ها اجتناب ناپذیر است و سازمان در نظر دارد با توجه به تجربه ای که در تکمیل ظرفیت های اینترنتی آزمون سال گذشته کسب کرده انتخاب رشته آزمون سراسری را نیز از این طریق طراحی کند.

وی تأکید کرد: نرم افزار هوشمند انتخاب رشته تست شده و کاهش خطای داوطلب به وسیله اخطارهایی که به او ارائه می شود در هنگام انتخاب رشته بسیار کمتر از انتخاب رشته دستی خواهد بود. همچنین انتخاب رشته اینترنتی فایل اطلاعات را ظرف 48 ساعت به سازمان می رساند و استخراج نتایج نیز سریعتر اتفاق می افتد.

رئیس سازمان اظهار داشت: همچنین با ثبت نام اینترنتی امسال 2 هفته زودتر از برگزاری آزمون حوزه و اطلاعات کارت ورود به جلسه بر روی سایت قرار می گیرد.

وی با اشاره به امنیت ثبت نام و نرم افزارهای تهیه شده در سازمان گفت: به دلیل محرمانه بودن اطلاعات نمی توان در خصوص چگونگی ایمنی سازی نرم افرارهای صحبت کرد. اما این امنیت به حدی است که نمونه آن در آزمون تافل اینترنتی توسط موسسه آزمون بین المللی ETS تأیید شده است.

گزینش دانشجو همیشه وجود دارد

پورعباس در خصوص تغییرات کنکور سراسری و زمزمه های حذف آن در سال های آتی اظهار داشت: تا کنون چیزی در این زمینه تصویب نشده است و تا قبل از آن نمی توان اظهار نظر کرد. اما آنچه مسلم است حذف نشدن کنکور در برخی رشته ها است و اینکه گزینش دانشجو همیشه وجود دارد و این امر نیز از طریق سازمان سنجش صورت می گیرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر تأثیر قطعی معدل به عنوان 15 درصد از نمره قبولی در کنکور مشخص شده است و تأثیر 50 درصدی سوابق تحصیلی دانش آموز بر اساس آزمون های استاندارد سال های دوم دبیرستان و پیش دانشگاهی در سال 1390 با آموزش و پرورش در میان گذاشته شده است.