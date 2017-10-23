روی مبارزه با دوپینگ تمرکز کرده ایم/ نیاز به پیست سرپوشیده داریم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو قمری در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ها و موفقیت های این رشته در سال ٩٦ گفت: اقدامات گسترده ای در دوچرخه سواری انجام شد که از جمله آن می توان به کسب ٥ کرسی بین المللی اشاره کرد. اعزام تیم های باشگاهی به مسابقات مختلف، کسب سه مقام اولی تیمی و دو مقام دومی تیمی و سه مقام سومی و کسب ٣طلا، ٦ نقره و ٦ برنز انفرادی از دیگر دستاوردهای ما بود.

وی افزود: برای اولین بار در تاریخ رشته دوچرخه سواری فرانک پرتوآذر در کوهستان به رتبه سومی رسید و در رنکینگ آسیایی این رشته در یک مقطع زمانی رتبه های نخست را از آن خود کردیم. همچنین جمشیدیان دوچرخه سوار ارزنده کشورمان به مسابقات جهانی اعزام شد و به رتبه ارزشمند چهارمی جهان رسید.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به استعدادیابی در این رشته عنوان کرد: گروهی از استعدادیاب ها از استرالیا مستعدان نخبه را در چند استان شناسایی کرده اند و این اقدامات هم ادامه دارد. حدود ٣٠٠ دوچرخه خریداری شده که باید تصمیم گیری شود تا این دوچرخه ها چگونه در بخش پیست بین استانها تقسیم شود.

قمری در خصوص وضعیت سرمربی تیم کوهستان گفت: در مذاکره جدیدی که با ایشان داشتیم پیشنهاداتی را به ما اعلام کردند و خواسته هایی داشتند که قرار است فردا موضوع را در کمیته فنی مطرح کنیم و در خصوص ادامه همکاری تصمیم بگیریم

وی در خصوص مبارزه با دوپینگ در فدراسیون دوچرخه سواری عنوان کرد: مبارزه با دوپینگ یکی از مهمترین اقدامات ما بود. ما پرونده سلامت را برای حدود ۳۰۰ نفر از ورزشکاران مان تشکیل دادیم، مواردی مطرح شد و تست هایی نیز در همین مورد روی ورزشکاران انجام شد. برخی افراد مشکلاتی در استفاده از بعضی مکمل ها داشتند که در خصوص رفع آنها نیز اقداماتی انجام شد. ما نگران این نیستیم تعدادی از تست های دوپینگ در میان کار مبارزه ای ما مثبت اعلام شود البته برای ما بسیار مهم است ورزشکاری که به مسابقات اعزام می شود و آبروی کشور را در بردارد هرگز با این معضل مواجه نشود. بنابراین روی قضیه دوپینگ تمرکز کرده ایم. من از ستاد نادو هم تشکر ویژه ای دارم تمام تلاش، نظارت و اقدامات ما در مسیری است که دوچرخه سواری به سمت و سوی سلامت سوق پیدا کند. البته در این راه مزاحمت های زیادی برای ورزشکاران داشتیم و در برخی موارد ضمانت نامه هایی نیز از آنها گرفته ایم. این نیاز احساس می شود که ورزشکاران دقت بیشتری داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که در گزارش اخیر فدراسیون پزشکی ورزشی نیز دو نمونه مثبت تست دوپینگ دوچرخه سواران اعلام شد علت عدم نگرانی شما چیست، گفت: اگر من می گویم نگران نیستم معنی اش این نیست که مبارزه را رها کرده ایم. در واقع وقتی مبارزه ای را شروع می کنیم و تمام مسابقات و اردوهای ما تحت نظارت نادو است ممکن است در این بین چند تست هم مثبت اعلام شود. لذا ما کاری را انجام می دهیم که پایه و اساس دوچرخه سواری درست باشد. مطمئنیم وقتی که نظارت ما به موقع و صحیح است و اطلاع رسانی درستی نیز به فدراسیون جهانی داریم و آنها این جدیت ما در مبارزه با دوپینگ را می بینند مسائل و مشکلات احتمالی پیش آمده را نیز درک می کنند.

وی تاکید کرد: کسی که تست دوپینگش مثبت شود از ابتدا تا انتها تنها خودش مقصر است، مگر زمانی که باشگاهی یا فدراسیونی در فضای سازمان یافته این موضوع را رهبری و مدیریت کند که البته مسائل پیش آمده عمدتا از ناحیه باشگاه ها و برخی استان هاست.

قمری در خصوص برنامه های آتی فدراسیون دوچرخه سواری عوان کرد: کمیته فنی بعد از ترکمنستان جلسه ای تشکیل داد و بر اساس آن اردوهای بخش پیست را آغاز کردیم. دهم آبان نیز تیم ملی به کاپ جهانی لهستان می رود و در رشته BMX مسابقات قهرمانی کشور را برگزار کردیم و قصد داریم تا تیم ملی با ترکیب چهار ورزشکار به رقابت های جهانی در چین اعزام کنیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در خصوص تصویر منتشر شده از یک بانوی دوچرخه سوار در حال دستفروشی بیان کرد: بارها در مصاحبه های اخیرم این موضوع را مطرح کردم، شوهر این خانم روح الله احمدی به دلیل مثبت اعلام شدن دوپینگ یکی از شاگردانش در رقابت های قهرمانی آسیا و اعتراف خودش مبنی بر تزریق این دارو به این شاگرد دو سال محروم شد وقتی موضوع را با فدراسیون جهانی در میان گذاشتیم آنها گفتند که محرومیت دو ساله کم است و وی باید چهار سال محروم شود و ایشان از مربیگری منع شدند. همسر احمدی نیز به دلیل بارداری دو سال از مجموعه فدراسیون دوچرخه سواری دور بود. وی در دو ماه گذشته در رقابت های قهرمانی کشور سوم شد و وی را برای حضور در اردوی تیم ملی به منظور انتخاب برای کاپ ژاپن دعوت کردیم اما او نتوانست در مسابقات انتخابی موفق شود. وی حتی کوچکترین نامه و درخواستی برای مشکل خود به فدراسیون نداده بود ایشان عنوان کرده بود که مدال طلای آسیایی دارد در حالی که تنها در سال ۲۰۱۱ به برنز ۵۰۰ متر رسیده بود. اگر ما مشکلات ایشان را می دانستیم تا حد وظیفه خود سعی می کردیم از طریق صندوق حمایت از قهرمانان به ایشان کمک کنیم به نظرم بهتر بود این مکاتبات با فدراسیون انجام می شد.

قمری در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارید در بحث دوپینگ برخی تبعیض ها از سوی فدراسیون دوچرخه سواری صورت می گیرد، گفت:در رقابت های قهرمانی کشور تعدادی از ورزشکاران ما در پرونده سلامت خود مشکلاتی داشتند که به آنها اعلام کردیم ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده مجددا از شما تست می گیریم در خصوص باشگاه شهرداری تبریز ما نهایتا با توجه به اینکه تست سلامت نمی تواند از فعالیت ورزشکار جلوگیری کند موضوع را پیگیری کردیم در جلسه ای که با مسئولان شهرداری تبریز داشتیم تصمیم بر این شد فدراسیون با مساعدت با آنها مشکل را حل کند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در خصوص وضعیت پیست های کشور اعلام کرد: امسال تا چند ماه باقی مانده تا پایان سال طبق گزارش شرکت توسعه اماکن ورزشی قرار است پیست کرمان و رشت به مرحله بهره برداری برسد. پیست های تهران، اهواز، مشهد و دو پیست دیگر می تواند کمک های خوبی برای رشته پیست ما باشد. آنچه برای ما خیلی مهم است این است که فضای سرپوشیده به ما کمک می کند در گرفتن رکوردها به یک رکورد واقعی برسیم. داشتن پیست سرپوشیده یکی از نیازهای اصلی ماست. امیدواریم هر چه سریع تر این پیست ها به مرحله بهره برداری برسند.

قمری در خصوص موضوع جابجایی محل فدراسیون دوچرخه سواری عنوان کرد: با پیگیری هایی که داشتیم قرار است فضایی در مجموعه آزادی به ما بدهند تا محل فعلی متعلق به فدراسیون فروخته شود و فضایی در مجموعه آزادی در خور فدراسیون دوچرخه سواری آماده کنیم. چندین بار از آن محل با حضور آقایان مدبر و داورزنی بازدید کردیم و مجددا نیاز به بازدیدها و پیگیری هایی است تا این فضا برای فدراسیون در نظر گرفته شود.

وی در خصوص لژیونری دوچرخه سوار بانوی ایرانی عنوان کرد: بحث لژیونری خانم دهقان مطرح شده است البته افراد باید در پایان سال ۲۰۱۷ برای رجیستر شدن ثبت نام کنند و تا آن زمان نمی شود چیزی را اعلام کرد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به این سوال که برای تامین تجهیزات این رشته به منظور آمادگی هر چه بیشتر در بازی های آسیایی چه کرده اید، گفت: برای این رقابت ها نیاز به تجهیزات جدید و به روز داریم در کمیته فنی ما نوع دوچرخه برای هر رشته مشخص شده است مثلا در بخش سرعت مارک لوک فرانسه انتخاب شده است. از هفته گذشته جلسات متعددی با بخش فنی داشتیم و قصد دارم با حضور در کاپ جهانی لهستان بازدیدی از یکی از شرکت های دوچرخه سازی داشته باشم تا هم در زمینه اسپانسری و هم خرید احتمالی دوچرخه در صورت تایید از لحاظ فنی تصمیم بگیریم. قطعا در بازی های آسیایی نیاز به استفاده از جدیدترین و به روز ترین دوچرخه های دنیا را داریم چرا که با صدم ثانیه عناوین و مدال ها به دست می آید. برآورد هزینه برای هر دستگاه حدودا از ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار است.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به این سوال که آیا از حالا برای کسب سهمیه المپیک هم اقدامی کرده اید گفت: قطعا تلاش مان این است که هم سهمیه جاده، هم پیست و هم کوهستان را در برنامه کاری داشته باشیم اما فقط سهمیه گرفتن ملاک کار نیست بلکه حضور شایسته و موفق نیز در دستور کار ما می باشد.