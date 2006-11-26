بی خبری باشگاه استقلال از پیشنهاد تیم عربستانی به فکری/ قلعه نویی به جای مرفاوی در تمرین امروز آبی پوشان

به گزارش خبرنگارمهر، محمود فکری مدعی است یک تیم از لیگ دسته اول عربستانی خواهان به خدمت گرفتن او شده است. این در حالیست که مسئولان باشگاه استقلال از دریافت هرگونه پیشنهاد رسمی برای ترانسفر وی ابراز بی اطلاعی می کنند. ظاهرا مسئولان این تیم به جای مذاکره با مسئولان باشگاه استقلال مستقیما با فکری وارد گفتگو شده و خواهان استخدام وی شده اند.

غیبت مرفاوی در تمرین امروز

تیم فوتبال استقلال صبح امروز در سالن وزنه آکادمی ملی المپیک تمرین بدنسازی را پشت سر گذاشت. در این تمرین که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید صمد مرفاوی، پیروز قربانی ، محمود فکری ، سیاوش اکبرپور غایب بودند. در غیاب آنها امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی و رئیس سازمان فوتبال استقلال در کنار آبی پوشان حضور یافت و ضمن نظارت برکار تیم دقایقی تمرین کرد.

ادامه مذاکره برای جذب شجاعی

ازسوی مدیرعامل باشگاه استقلال عباس ترابیان (مشاور باشگاه در امور بین الملل)ماموریت یافته با انجام مذاکراتی با باشگاه الشارجه امارات مسعود شجاعی را برای همراهی آبی پوشان در لیگ قهرمانان آسیا به این تیم بیاورد. در این رابطه تعیین تکلیف فوتبال ایران در بحث تعلیق فعالیتهای بین المللی نقشی تاثیر گذار در اقدامات باشگاه استقلال خواهد داشت.

عباس ترابیان با تایید این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: باشگاه استقلال تمایل به انجام این انتقال دارد و تلاش می کنیم به نحوی از کمکهای شجاعی در بازیهای لیگ قهرمانان آسیا بهره مند شویم. البته در ابتدا باید مشخص شود که تیم استقلال می تواند در لیگ قهرمانان آسیا حضور یابد و پس از آن در خصوص جذب این بازیکن جوان اقدامات نهایی صورت می پذیرد.