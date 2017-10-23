سیستان وبلوچستان «مقصد گردشگری» از شعار تا واقعیت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از پهناورترین و همچنین قدیمی ترین استان های کشور دارای ظرفیت های بالقوه فراوانی است که متاسفانه هنوز بالفعل نشده است که یکی از این ظرفیت ها حوزه گردشگری است.

صد البته که استفاده از ظرفیت های حوزه گردشگری در نقاط مختلف ایران همچنان مغفول مانده است اما متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان با توجه به محرومیت تاریخی در این زمینه نیز مشکلات و معضلات فراوانی وجود دارد.

مقصدی که امکانات ندارد

اگر بخواهیم از ظرفیت های گردشگری سیستان و بلوچستان بگوییم باید ساعت ها و شاید هفته ها وقت بگذاریم تا ذره ای از شکوه و عظمت این جغرافیای تاریخی را بازگو کنیم زیرا از شمال تا جنوب این استان پر است از مناطق زیبای طبیعی و همچنین اماکن تاریخی که هر کدام به تنهایی سرمایه ای گرانبها برای این منطقه و کشور به شمار می آید.

شهر سوخته، کوه خواجه، قلعه رستم، دهانه غلامان و چندین اثر تاریخی دیگر در شمال استان و همچنین کوه تفتان، روستای زیبای « تمین»، غار «لادیز»، قلعه «سب»، آرامگاه «هفتاد ملا»، رودخانه «سرباز»(زیستگاه گاندو) و سواحل زیبای مکران در جنوب استان نمونه ای از این داشته ها هستند.

متاسفانه با توجه به این همه ظرفیت، سیستان و بلوچستان همچنان جزء محرومترین مناطق کشور است از همین رو مسئولان استان به منظور تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم گردشگری این استان را به عنوان مقصد گردشگری کشور در سال ۹۶ اعلام کردند

البته همانطور که بیان شد این ها تنها ذره ای از ظرفیت های بی نظیر گردشگری در استان سیستان و بلوچستان است که قطعا اگر به درستی در خصوص استفاده از آن ها برنامه ریزی شود هر کدام به تنهایی قابلیت جهانی شدن را هم دارد.

نکته قابل توجه دیگر چهار فصل بودن و تنوع آب و هوایی این استان است به گونه ای که اگر در زمستان از شمال به سمت جنوب استان حرکت کنید هر ۴ فصل سال را می توانید تجربه کنید و بندرچابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران در زمستان گرمترین بندر کشور و در تابستان خنک ترین بندر کشور است.

اما متاسفانه با توجه به این همه ظرفیت، سیستان و بلوچستان همچنان جزء محرومترین مناطق کشور است از همین رو مسئولان استان به منظور تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم گردشگری این استان را به عنوان مقصد گردشگری کشور در سال ۹۶ اعلام کردند.

سازمان میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان باید نوآوری داشته باشد

از همین رو استاندار سیستان و بلوچستان چندی پیش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان در سال ۹۶ به عنوان مقصد گردشگری ایرانیان تعیین شده است ما باید به دنبال تقویت زیرساخت ها در استان باشیم.

علی اوسط هاشمی افزود: از همین رو و بر طبق برنامه ریزی های انجام شده ما به دنبال افزایش رام‌های قطار استان هستیم تا از این راه سفر هموطنان به استان تسهیل شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی ها جهت تقویت فرودگاه‌های استان ادامه داد: خوشبختانه موفق شدیم موافقت ایجاد فرودگاه جدید در بندر چابهار را نیز کسب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت ها در کنار دیگر فعالیت‌ها، امری ضروری در راستای جذب گردشگران به استان سیستان و بلوچستان است، خاطر نشان کرد: هنر سازمان میراث فرهنگی در این است که نوآوری داشته باشد و بتواند گردشگران را به استان جذب کند.

خوشبختانه با توجه به این تاکیدات مسئولان عالی استان بودجه های خوبی هم به این حوزه اختصاص داده شده که البته در نحوه هزینه کرد آن ها نکاتی وجود دارد که در ادامه این گزارش به آن اشاره می شود.

رشد ۲۹۶ درصدی اعتبارات گردشگری در سیستان و بلوچستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بالاترین رشد اعتبارات امسال مربوط به حوزه گردشگری استان با ۲۹۶ درصد رشد نسبت به سال گذشته است.

غلامرضا مالکی افزود: در سال ۹۵ یک هزار و۵۵۰ میلیارد تومان بودجه به این استان اختصاص یافت که در انتهای سال فقط ۳۶۸ میلیارد تومان یعنی کمتر از ۲۳.۶ درصد آن وصول شد.

وی با اشاره به اینکه در ردیف بودجه استانی ۱۵ درصد و در بودجه نفت و گاز ۱۹۷ درصد رشد داشتیم، ادامه داد: قسمت دیگری که به بودجه امسال استان اضافه شده ارتقاء شاخص های اقتصادی است که پروژه های آن پس از ابلاغ آئین نامه مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه می شود.

وی گفت: همچنین از منبع ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز مبلغ ۵۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به استان ابلاغ شده که مربوط به طرح های ورزشی در سطح استان سیستان و بلوچستان است.

حالا با توجه به این همه ظرفیت و همینطور توجه مسئولان عالی استان به این حوزه باید عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان در این زمینه نیز بررسی شود، در ابتدا برای بررسی این موضوع به سراغ تعدادی از شهروندان استان رفتیم تا نظر آن ها را راجع به این موضوع جویا شویم.

گلایه شهروندان استان سیستان و بلوچستان از نبود زیرساخت های مناسب

مرتضی محمدی یکی از شهروندان زاهدانی است که در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: من و خانواده ام سال ها است که در شهر زاهدان زندگی می کنیم ولی متاسفانه هنوز از بسیاری از ظرفیت های گردشگری استان بی اطلاع هستیم.

وی افزود: خود شهر زاهدان که هیچ گونه فضایی برای اینکه ما چند ساعتی را با خانواده به منظور گردش به آن جا برویم ندارد از همین رو مجبور هستیم به اطراف شهر مراجعه کنیم.

وی ادامه داد: اما متاسفانه اکثر جاده های استان سیستان و بلوچستان دارای مشکلات و خطرات فراوانی است و اکثر آن ها یا دوطرفه هستند و یا دارای کیفیت پایینی هستند.

این شهروند زاهدانی خاطر نشان کرد: البته نکته بعدی هم عدم وجود جاده های دسترسی مناسب به این مکان ها است که واقعا برای ما مشکل ساز شده است.

همچنین غلامرضا درگی یکی از شهروندان منطقه سیستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با ابراز گلایه از نبود زیر ساخت ها اظهار داشت: ما زمانی که می خواهیم به مناطق تاریخی اطراف شهر زابل برویم با مشکلات فراوانی روبه رو هستیم.

عدم وجود جاده دسترسی مناسب، عدم وجود تابلوهای راهنما و حتی ساده ترین امکانات همچون سرویس بهداشتی و پارکینگ از جمله مشکلات ما است وی افزود: عدم وجود جاده دسترسی مناسب، عدم وجود تابلوهای راهنما و حتی ساده ترین امکانات همچون سرویس بهداشتی و پارکینگ از جمله مشکلات ما است.

وی ادامه داد: سوال من از مسئولان میراث فرهنگی استان این است آیا واقعا نصب یک تابلو و یا یک بنر برای راهنمایی اینقدر کار پیچیده ای است که انجام نمی شود.

این شهروند سیستانی در ادامه گفت: واقعا اگر چند نفر از شهرهای دیگر کشور به منطقه سیستان سفر کنند باید در کجا از آن ها پذیرایی کرد چون وضعیت مسافرخانه ها و هتل ها در این منطقه اسف بار است.

همچنین اگر این موضوع را دنبال کنیم قطعا هرچه از شمال استان به سمت جنوب سفر کنیم اوضاع بدتر هم می شود و همانطور که همه می دانند ایجاد اقامتگاه یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه گردشگری در هر منطقه ای است که استان سیستان و بلوچستان با کمبودهایی در این زمینه روبرو است.

در همین راستا احمد بلیده ای یکی از ساکنان بندر چابهار با اشاره به جاذبه های خاص این منطقه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه چیز در این منطقه برای سفر گردشگران مهیا است به جز جاده های دسترسی و محل های اقامتی، حتی جاده ترانزیتی چابهار نیز دو طرفه است.

وی افزود: اگر قصد عزیمت به نقاط گردشگری همچون «گلفشان» کنارک و یا سواحل «درک» را داشته باشیم متاسفانه اوضاع جاده های دسترسی بسیار نامناسب است و هیچ گونه خدماتی نیز در این مسیر وجود ندارد.

وی ادامه داد: نقطه ضعف دیگر این است که با توجه به این که سیستان و بلوچستان جزو پهناورترین استان های کشور است اقامتگاه ها و استراحت گاه های بین راهی در مسیرهای مواصلاتی استان بسیار کم است.

این شهروند چابهاری ادامه داد: اگر هم در بین راه مکانی برای استراحت باشد وضعیت مناسبی ندارد اما خوشبختانه چون مردم استان مهمان نواز هستند مشکلی برای مسافران به وجود نمی آید.

اما نکته جالب توجه این است که با توجه به همه این کمبود ها باز هم میزان ورود گردشگران به استان سیستان و بلوچستان افزایش داشته است.

ورود ۳۵۰ هزار گردشگر خارجی به سیستان و بلوچستان

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۳۵۰ هزار گردشگر خارجی به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده اند.

مجتبی میرحسینی افزود: این گردشگران بیشتر از کشورهای همسایه و برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلیس، ایتالیا، اتریش، استرالیا، هلند و مجارستان وارد سیستان و بلوچستان شدند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته نیز حدود ۷۰۰ هزار مسافر خارجی وارد استان شدند، ادامه داد: وجود جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی و همچنین آداب، رسوم و سنت‌های مردم منطقه از جمله دلایل سفر این گردشگران است.

وی خاطر نشان کرد: ما همواره تلاش کرده ایم تا بهترین شرایط را برای گردشگران خارجی استان فراهم کنیم تا آنها بهترین خاطرات را از سفر به این استان پهناور و دیدینی با خود به همراه ببرند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: گردشگری مذهبی، تجاری و سلامت سه رکن اصلی گردشگری در استان هستند که افزایش حضور گردشگران خارجی در استان به علت جریان‌سازی ۲ سال گذشته در برپایی نمایشگاه‌های گردشگری در کشورهای عمان، آلمان و روسیه بوده است.

اما نکته حائز اهمیتی که این گزارش قصد پرداختن به آن را دارد این است که افزایش اعتبارات گردشگری استان به چه میزان در وضعیت معیشتی و حتی گردشگری خود مردم استان تاثیر گذاشته است اما نکته حائز اهمیتی که این گزارش قصد پرداختن به آن را دارد این است که افزایش اعتبارات گردشگری استان به چه میزان در وضعیت معیشتی و حتی گردشگری خود مردم استان تاثیر گذاشته است.

قطعا افزایش تعداد گردشگران خارجی نکته مثبتی است اما باید دید که مردم استان به چه میزان این تغییر را در زندگی خود احساس کرده اند زیرا همراه شدن با تعدادی از گردشگران خارجی و ارائه خدمات خاص به آن ها تنها بخشی از توسعه بخش گردشگری است و به تنهایی نمی توان به آن اتکا کرد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه باید بررسی شود که مردم استان به چه میزان از این هزینه ها نفع می برند و آیا فقط به صرف همراه شدن با تعدادی گردشگر خارجی و افزایش آمار می توان گفت حوزه گردشگری رشد داشته است یا نه نیاز به توسعه اصولی و زیرساختی این حوزه است.

البته قطعا ایجاد زیرسات نیاز به بودجه های کلان کلی دارد اما محل بحث ما در این نوشتار آن قسمت از زیرساخت های محدود و ابتدایی است که با اندکی توجه و مدیریت صحیح هزینه می توان آن را ایجاد کرد.

و نکته آخر به عنوان یکی از اهالی رسانه استان ضعف و عدم همکاری مناسب حوزه روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان با رسانه ها و خصوصا رسانه های محلی است که باعث مشکلات فراوانی در زمینه اطلاع رسانی شده است این در حالی است که این گلایه بارها از سوی رسانه های استان به این حوزه و حتی خود مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان منتقل شده است که امیدواریم با تدبیر مسئولان ذیربط این مشکل به زودی برطرف شود.