آمادگی تمامی امکانات در مرز مهران برای تردد زوار اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح امروز در جلسه قرارگاه اربعین که در پایانه مرزی مهران که با حضور سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی در اربعین امسال برای تسهیل در تردد زوار اندیشیده شده است.

وی افزود: مشکلات آب و برق در پایانه مرزی حل شده است و علاوه بر این پارکینگ های شهر مهران برای پارک خودروها ساماندهی، آسفالت و برق رسانی شده است.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه هم اکنون جاده ایلام-مهران در حال چهار بانده شدن است، افزود: بیش از ۹۰ کیلومتر از این مسیر تا اربعین امسال چهار بانده می شود.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات زیرساخت های اربعین در مرز مهران بحث ایجاد گیت بوده که هم اکنون بیش از ۹۶ گیت در پایانه مرزی فعال است و مشکلی از بابت خروج زائران پیش نخواهد آمد.

وی افزود: خوشبختانه اعتبارات خوبی به دستگاه های مختلف استان برای تسهیل در تردد زوار اربعین اختصاص یافته و قطعا مشکلات امسال از سال های گذشته کمتر خواهد بود.

وی افزود: برای سال های آینده تمام زیرساخت های لازم برای اربعین در استان از جمله چهار خطه کردن جاده ایلام-مهران انجام خواهد شد.

سلیمانی دشتکی افزود: طبق پیش بینی ها امسال شاهد افزایش تعداد زوار اربعین خواهیم بود که ۵۰ درصد از این میزان از مرز مهران تردد خواهند کرد.

سردار نورعلی یاری فرمانده نیروی انتظامی استان در این جلسه اظهار داشت: ۴۷ ایستگاه تلفیقی پلیس در مسیر ۱۵۶ کیلومتری کرمانشاه تا ایلام مستقر می شوند.

وی افزود: نیروی انتظامی استان ایلام با حمایت و پشتیبانی مسئولان کشوری و استانی آماده خدمت رسانی به زوار و تسهیل در رفت و آمدها است. در همین رابطه بیش از ۱۰ هزار نیروی پلیس در بخش ها و رده های مختلف برای تسهیل تردد زوار اربعین در مرز مهران مستقر می شوند.

وی بیان کرد: در اربعین امسال مشکلی از بابت تجهیزات امدادی، یگانی و خودرویی در نیروی انتظامی وجود نخواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه پایانه مرزی مهران از جمعیت بیشتری نسبت به مرزهای دیگر برخوردار است تصریح کرد: در این زمینه ایجاد مانیتورینگ بزرگ مرز مهران برای انجام فعالیت های ترافیکی و امنیتی راه اندازی شده است.