به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور وزیر ارشاد در امور جانبازان و ایثارگران به پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: "در جلسه استانی هیئت دولت برای رسیدگی به مسائل استان تهران به پیشنهاد وزارت ارشاد و تصویب هیئت وزیران مقرر شد مبلغ پنج میلیارد ریال برای احداث این مجتمع هزینه شود."



قدرت اله رحمانی با اشاره به موقعیت جغرافیایی مجتمع یادشده خاطرنشان کرد: "شهرک شاهد در تهرانپارس محل زندگی 120 خانواده جانباز بالای 70 درصد و 150 خانواده شهید است و حتی یک مسجد مناسب ندارد، ضمن اینکه منطقه شرق تهران از نبود یک مرکز فرهنگی و دینی مجهز رنج می برد و ضرورت داشت برای این نقطه تهران که کانون تجمع ایثارگران عزیز است فکری شود."



رحمانی افزود: "به دنبال دیدار وزیر ارشاد با جانبازان و ایثارگران شهرک شاهد شرق تهران و درخواست احداث مجتمع مذکور، به دستور وی طرح توجیهی احداث مجتمع فرهنگی، هنری و دینی شهرک شاهد به سرعت در دفتر ایثارگران وزارت ارشاد تهیه و در جلسه استانی هیئت دولت مطرح شد و به تصویب رسید."



مشاور وزیر ارشاد در پایان ابراز امیدواری کرد با مساعدت نهادهای ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز پیگیری ایثارگران ساکن شهرک شاهد در ایام مبارک دهه فجر امسال شاهد کلنگ زنی این طرح باشیم.

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