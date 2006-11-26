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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۶

مجتمع بزرگ فرهنگی هنری جانبازان در شرق تهران احداث می‌شود

کلنگ احداث مجتمع بزرگ فرهنگی، هنری و دینی جانبازان و ایثارگران شرق تهران با هزینه‌ای پنج میلیارد ریالی به همت وزارت ارشاد تا پایان سال جاری در شهرک شاهد به زمین می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور وزیر ارشاد در امور جانبازان و ایثارگران به پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: "در جلسه استانی هیئت دولت برای رسیدگی به مسائل استان تهران به پیشنهاد وزارت ارشاد و تصویب هیئت وزیران مقرر شد مبلغ پنج میلیارد ریال برای احداث این مجتمع هزینه شود."

قدرت اله رحمانی با اشاره به موقعیت جغرافیایی مجتمع یادشده خاطرنشان کرد: "شهرک شاهد در تهرانپارس محل زندگی 120 خانواده جانباز بالای 70 درصد و 150 خانواده شهید است و حتی یک مسجد مناسب ندارد، ضمن اینکه منطقه شرق تهران از نبود یک مرکز فرهنگی و دینی مجهز رنج می برد و ضرورت داشت برای این نقطه تهران که کانون تجمع ایثارگران عزیز است فکری شود."

رحمانی افزود: "به دنبال دیدار وزیر ارشاد با جانبازان و ایثارگران شهرک شاهد شرق تهران و درخواست احداث مجتمع مذکور، به دستور وی طرح توجیهی احداث مجتمع فرهنگی، هنری و دینی شهرک شاهد به سرعت در دفتر ایثارگران وزارت ارشاد تهیه و در جلسه استانی هیئت دولت مطرح شد و به تصویب رسید."

مشاور وزیر ارشاد در پایان ابراز امیدواری کرد با مساعدت نهادهای ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز پیگیری ایثارگران ساکن شهرک شاهد در ایام مبارک دهه فجر امسال شاهد کلنگ زنی این طرح باشیم.
کد مطلب 412237

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