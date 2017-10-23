  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶

شینزو آبه: ماه آینده با پوتین دیدار می‎کنم

شینزو آبه: ماه آینده با پوتین دیدار می‎کنم

نخست وزیر ژاپن از دیدار با رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست «اَپک» خبر داد که ماه آینده در ویتنام برگزار می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «شینزو آبه» نخست وزیری ژاپن امروز دوشنبه از دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست همکاری‌ اقتصادی آسیا-پاسیفیک (اَپک) خبر داد که قرار است ماه میلادی آینده (نوامبر) در ویتنام برگزار شود.

وی این اظهارات را در کنفرانس خبری ایراد کرد که بلافاصله بعد از پیروزی ائتلاف مورد حمایت وی در انتخابات پارلمانی، برگزار شد.

بر این اساس آبه از موفقیت احزاب مورد حمایت خود در کسب بیش از دو سوم از کرسیهای مجلس نمایندگان، به عنوان زمینه ای مساعد برای ترویج یک سیاست خارجی قوی نام برد که شامل تجدید دیدار با رهبران روسیه و چین می‌شود.

با این حال وی محور اصلی مذاکرات خود را حل بحران شبه جزیره کره عنوان کرد و گفت این موضوع را با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم که قرار است در بازه زمانی ۵ تا ۷ نوامبر به ژاپن برود، مطرح خواهد کرد.  

کد مطلب 4122373
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها