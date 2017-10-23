به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «شینزو آبه» نخست وزیری ژاپن امروز دوشنبه از دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست همکاری‌ اقتصادی آسیا-پاسیفیک (اَپک) خبر داد که قرار است ماه میلادی آینده (نوامبر) در ویتنام برگزار شود.

وی این اظهارات را در کنفرانس خبری ایراد کرد که بلافاصله بعد از پیروزی ائتلاف مورد حمایت وی در انتخابات پارلمانی، برگزار شد.

بر این اساس آبه از موفقیت احزاب مورد حمایت خود در کسب بیش از دو سوم از کرسی‌های مجلس نمایندگان، به عنوان زمینه ای مساعد برای ترویج یک سیاست خارجی قوی نام برد که شامل تجدید دیدار با رهبران روسیه و چین می‌شود.

با این حال وی محور اصلی مذاکرات خود را حل بحران شبه جزیره کره عنوان کرد و گفت این موضوع را با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم که قرار است در بازه زمانی ۵ تا ۷ نوامبر به ژاپن برود، مطرح خواهد کرد.