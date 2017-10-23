میزان غلظت ذرات زیر۲.۵ میکرون در کشور ۳ برابر استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر عباس شاهسونی در نشست خبری معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با محوریت موضوع آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا پنجمین عامل مرگ در دنیا شناخته شده است و آلودگی هوای آزاد یا ذرات معلق در هوا عامل مرگ ۴/۲ میلیون نفر در دنیا بوده است.
سرپرست گروه سلامت هوای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: طبق آمار سازمان بهداشت جهانی مربوط به سال ۲۰۱۵ در ایران سالانه ۳۳ هزار و ۵۰۰ مرگ به دلیل آلودگی هوا رخ میدهد. یعنی ۷۱ نفر در هر صد هزار نفر در کشور علت مرگشان آلودگی هوا است.
وی اظهار داشت: طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۷، ۲۳ درصد از مرگهایی که رخ میدهد به مسائل محیط زیستی مرتبط است. مهمترین عامل محیطی هم آلودگی هواست. دو سوم این میزان به بیماریهای غیرواگیر مثل سکته قلبی و بیماریهای عروقی است و در کشور ما هم این موضوع مهمترین عامل مرگ و میر است.
شاهسونی یادآور شد: طبق مصوبه هیئت وزیران یکی از وظایف نظارتی وزارت بهداشت محاسبه مرگهای مرتبط با آلودگی هواست که از ابتدای سال ۱۳۹۴ این وظیفه را انجام میدهیم. دادههای مربوط به آلودگی هوا را از سازمان محیط زیست میگیریم. در سال ۱۳۹۵ به محاسبه مرگهای منتسب با آلودگی هوا اقدام کردیم و طبق برآورد ما با توجه به دادههای سازمان محیط زیست میانگین غلظت ذرات زیر ۲/۵ میکرون در ۲۵ شهر کشور ۳۱/۷ میکروگرم بر متر مکعب است که این روند کاهشی بوده و نسبت به ۴ سال گذشتهاش از ۳۹ به ۳۱/۷ رسیدهایم. روند رو به کاهش بوده اما ما همچنان سه برابر نسبت به غلظت مورد نظر رهنمود سازمان بهداشت جهانی فاصله داریم که بر آن اساس غلظت باید حدود ۱۰ باشد اما در کشور ما ۳۱/۷ است.
این آمار مربوط به جمعیت حدود ۳۰ میلیون نفر در ۲۵ شهر کشور است. در سال در کشور حدود ۳۶۰ هزار مرگ داریم که از این تعداد در سال ۱۳۹۴، ۱۲ هزار و ۷۹۸ نفر مرگ مرتبط با ذرات زیر ۲/۵ میکرون داشتهایم.
وی تأکید کرد: عمده ایستگاههای سنجش هوای سازمان محیط زیست در کلانشهرها و شهرها با ریزگرد مواجه است.
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