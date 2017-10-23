سرشماری پاییزه حیات وحش شاخص در فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی الله مرادی در خصوص نحوه اجرا و زمانبندی آن گفت: سرشماری جمعیت حیات وحش استانی سالانه انجام می شود. سرشماری از ابتدای آبان ماه تا نیمه آذرماه در کلیه مناطق شامل منطقه حفاظت شده ، پارک های ملی، پناهگاه های حیات وحش، و همچنین مناطق شکار ممنوع صورت می گیرد.

وی همچنین گفت: هدف از سرشماری جمعیت حیات وحش، برآورد جمعیت بعنوان الفبای مدیریت حیات وحش و کسب اطلاع از تغییرات جمعیت آن ، بررسی عوامل تهدید زیستگاهی و نقاط قوت مناطق و شناسایی مناطق مستعد جهت ارتقای سطح حفاظتی وشناسایی زیستگاههای مناسب و مستعد جهت احیاء جمعیت گونه های متنوع پستاندار است.

وی همچنین تصریح کرد: سرشماری جمعیت حیات وحش از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به صورت سراسری در کشور انجام می شود اما در مناطق گرمسیر زودتر از مناطق سردسیر صورت می گیرد.

وی افزود: در طول حدود ۱.۵ماه، سرشماری حیات وحش به صورت همزمان در کلیه مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع استان با مشارکت کارشناسان و نیروهای اجرای انجام می شود.

به گفته سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست فارس طی این سرشماری تعداد حیات وحش استان شامل کل و بز، آهو، جبیر، گورخر، گوزن زرد، قوچ و میش سایر گونه های شاخص پستاندار مشخص خواهد شد. وی در ادامه گفت: سر شماری در۲ میلیون هکتار از کل مساحت استان فارس در مناطق چهارگانه ( مناطق حفاظت شده ، پارک ملی ، پناهگاه حیات وحش) و ۱۶منطقه شکار ممنوع صورت می پذیرد.

مرادی گفت: استان فارس دارای اقلیم های مختلف با توپوگرافی متنوع است و بدین جهت مجموعه ای از تنوع زیستی کشور را در خود جای داده است ، این استان با داشتن ۷۲گونه پستاندار ، میزبان حدود۳۶.۵ درصد کل گونه های پستاندار ایران است و حفاظت از گونه های ارزشمند و در معرض تهدیدی چون: گورخر ایرانی، گوزن زرد ایرانی، پلنگ، خرس قهوه ای و ... از اهداف عمده و اولویت های کاری این اداره کل محسوب می شود.