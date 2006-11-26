ایران محور گفتگوهای یک مقام اسرائیلی با مقامهای روسی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، سفر "عاموس گلعاد" نشان دهنده آن است که ادامه روابط بین مسکو و تل آویو که از گفتگوهای ماه گذشته " ایهود اولمرت" نخست وزیراین رژیم در مسکو ریشه می گیرد، دربردارنده منافعی است.

مقامهای اسرائیلی گفتند که سفر اخیر"الکساندر سلطانف" معاون وزیرخارجه روسیه به سرزمینهای اشغالی به عنوان بخشی از تلاشهای روسیه برای ایفای نقش بیشتر در فرایند دیپلماتیک این منطقه صورت گرفت .



روسیه همراه با آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد کمیته چهارجانبه را تشکیل می دهند و به گفته مقامهای اسرائیلی روسها با پیروی از آمریکا و اتحادیه اروپا نمی خواهند در بررسیهای این کمیته در یک طرف باقی بمانند.

مقامهای اسرائیلی همچنین اعلام کردند که سلطانف در این دیدار از رژیم صهیونیستی خواسته تا سیگنالهای جدی را از " بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در مورد مذاکرات و منافع آن دریافت کند.

موضع اولمرت هم در گفتگوها با روسیه این است که در ابتدا اسد باید نشان دهد که جدی است و باید این کار را از طریق توقف حمایت خود از حماس انجام دهد.

این در حالی است که "یوگنی پریماکف" نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسبق روسیه بر این باور است که با حماس می توان گفتگو کرد، اما اسرائیل خواهان گفتگو نیست.