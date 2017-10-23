جبهه اربعین رمزنجات انسان است/حضور عدالت خواهان جهان درحرکت حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با موکب داران شهر قهستان اظهار داشت: پیاده روی اربعین حسینی یک حرکت بین المللی عدالت طلبانه در مقابل ستمگران جهان است.

وی با بیان اینکه هر انسانی در زندگی خود پیروزی و شکست را تجربه می کند، بیان کرد: با این وجود عناصری در هستی از جمله علم، نور، جهل، عدل و ایمان وجود دارند که پیروزی ذاتی آن ها است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، علم را نمونه ای از این پیروزی های ذاتی عنوان کرد و گفت: اگر همه دنیا را جهل بگیرد اما پیروز اصلی علم است.

عبادی همچنین به تقابل عدل و ظلم اشاره کرد و افزود: عدل در ذات خود بر ظلم پیروز است و بنابراین اگر دنیا را ظلم فراگیرد در نهایت عدل پیروز میدان خواهد بود.

وی با بیان اینکه بنابراین برای اینکه انسان هرگز شکست نخورد راهش این است که به این عناصر نزدیک شود، عنوان داشت: هر انسانی که ایده و آرمان خود را بر اساس عدالت طلبی، علم طلبی، ایمان طلبی و عدالت خواهی و عقل تعیین کند شکست برای او معنی ندارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شاید در آزمایشات و امتحانات الهی انسان در صحنه میدانی، فیزیکی و از دید ظاهری مغلوب شود، عنوان داشت: با این وجود پیروز در سنجش انسانی با چشم ظاهر نیست و باطن امر مهم است.

حرکت اربعین مختص شیعه نیست

عبادی با تأکید بر اینکه انسان کامیاب کسی است که در رده ها، سطوح و سیر و سلوک الی الله موفق شده است، بیان داشت: اینکه در آزمایشات انسان شکنجه شود امری زودگذر است که تمام می شود.

وی اضافه کرد: انسانی شکست خورده که تن به ذلت، جهالت، ستمگری، نفاق و کفر داده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال از سال ۶۱ هجری جبهه ظلمی به صورت بین المللی و جهانی به وجود آمده که رهبر آن دیوانه زنجیری مثل ترامپ است، افزود: در مقابل این جبهه ستم جبهه اربعین حسینی است که دلیل و برهان دارد و رمز نجات نوع انسان است.

عبادی، پیاده روی اربعین حسینی را پیروزی علم، حق، برهان، عقل و نور دانست و گفت: کسانی که وارد این مرحله می شوند هیچ نقطه شکستی برای آن ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه حرکت اربعین مختص شیعه نیست و از شیعه، سنی، یهودی و مسیحی در این حرکت بزرگ شرکت می کنند، بیان کرد: تمامی انسان های عدالت طلب در این حرکت بزرگ شرکت دارند و عدالت طلبی امام حسین(ع) برای آن ها محرز شده است.

استکبار جهانی از حرکت عظیم اربعین می هراسد

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: در این حرکت عظیم قطرات باران رحمت الهی به هم می پیوندند و سیلی به وجود می آوردند که استکبار جهانی از آن می هراسد.

عبادی با بیان اینکه این آزمایش الهی است که نوید ظهور را به دنیا می دهد، افزود: آن هایی که قبل از ظهور این زمینه را فراهم می کنند ارزش این ها از کسانی که بعد از ظهور در خدمت حضرت ولی عصر(عج) هستند بیشتر است.