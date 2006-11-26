تقویم رسمی سال 1386 هجری شمسی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: این تقویم از سوی شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استخراج و تنظیم شده و مناسبت‌های درج شده در آن نیز از شورای فرهنگ عمومی کشور تهیه شده است.

بر اساس تقویم رسمی کشور برای سال 1386 لحظه تحویل سال 1386 هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران ساعت 3 و 37 دقیقه و 26 ثانیه روز چهار‌‌شنبه 1 فروردین 1386 هجری شمسی مطابق 1 ربیع‌الاول 1428 هجری قمری و 21 مارس2007 میلادی است.

همچنین از جمله ویژگی های روز اول سال 1386 همزمانی آغاز آن با ماه ربیع الاول می باشد، میلاد خجسته حضرت رسول اکرم (ص) در این ماه رخ داده وفاصله زمانی بین دوازدهم و هفدهم آن به هفته وحدت نامگذاری شده است.

در سال 86 دو ماه گرفتگی کلی در تاریخ های سه‌شنبه 6 شهریور و پنج‌‌شنبه 2 اسفند روی می دهد که اولی غیر قابل رؤیت در ایران و دومی قابل رؤیت در ایران است.

همچنین یک خورشید گرفتگی جزئی در روز سه‌‌شنبه 20 شهریور و یک خورشید گرفتگی حلقوی در روز پنج‌شنبه 18 بهمن نیز در این سال روی می دهد که هر دو غیر قابل رؤیت در ایران است.