تیم کبدی در دوحه روی سکو می رود/ ایرانی های در کبدی قدمت 500 ساله دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود لو در نشست صبح امروز خود در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه هم اکنون 26 استان به غیر از استان قزوین در این رشته فعال هستند، گفت: این رشته ابتدا در استانهای گیلان و مازندران قانونمند شد و در نهایت روانه استان تهران و دیگر استانهای کشور شد. 6 استان همدان، لرستان، اصفهان، خوزستان ، گلستان و سیستان و بلوچستان جزء استانهای فعال ما در این رشته هستند که در تمامی این استانها به بخش بانوان توجه ویژه ای شده است به طوریکه در حال حاضر 16 استان در بخش کبدی بانوان فعالیت رسمی دارند.

دبیر فدراسیون کبدی آسیا با اشاره به اینکه ریشه این رشته در ایران بوده اما هندی ها برای ثبت آن پیش دستی کردند وعملا در این مورد کاری از دست ما بر نمی آمد اظهار داشت: ما در این مدت حضور بسیار موفقی را در عرصه های بین المللی داشته ایم به طوریکه موفق شدیم در مسابقات قهرمانی آسیا و مسابقات جهانی چندین مقام اول و دومی را از آن کشورمان نمائیم. در کنار آن مسابقات کبدی را ویژه دهه فجر برنامه ریزی کردیم که چند دوره آن نیز با موفقیت در کشور برگزار شده و قرار است اواخر امسال یک میزبانی دیگر را در رشته کبدی ساحلی درجزیره آشوراده برعهده بگیریم.

مقصود لو بیان کرد: فدراسیون برای رشد ورزش کبدی دربین بانوان طرح میزبانی مسابقات قهرمانی کشورهای اسلامی را درجلسه آسیا عنوان کرده و هم اکنون منتظر پاسخ این مسئولان هستیم که در این صورت این مسابقات برگزار می شود. البته قراراست درکناراین میزبانی خود را برای مسابقات قهرمانی جهان در هند و برنامه ریزی بلند مدت برای حضور در مسابقات نمایشی المپیک لندن آماده کنیم.

رئیس فدراسیون کبدی ایران با اشاره به اجرای طرح استعداد یابی این رشته درکشور، افزود: اعتبار فدراسیون ما دراین سال بالای 300 میلیون بوده که با کمک همین اعتبار زیر ساختهای این رشته در کشور پایه ریزی شده و در کنار آن موفق شدیم چند اعزام برون مرزی از جمله مسابقات قهرمانی هند را رفته و چندین بازی را با کشورهای دیگر انجام دهیم . فدراسیون در این مدت موفق شده با این اعتبارات کار ساخت 6 سالن اختصاصی کبدی را آغاز کند که در پایان برنامه پنج ساله سوم آنرا به اتمام برسانیم.

وی با بیان اینکه قرار بود ما در مسابقات کبدی دوحه قطر با تیم کامل مردان و زنان برویم اما به دلیل کنسل شدن رقابتهای زنان این تیم از سفر بازماند، گفت: تیم مردان با توجه به حضور قدرتمندش در بازیهای جهانی تایلند می تواند به کسب عنوان امیدوار باشد و در حقیقت تیم کبدی ایران یکی از امیدهای سکو در دوحه استو با این وجود ما حریفان سرسختی را چون ژاپن، هند و پاکستان داریم.