به بیرانوند گفتم بد باشی انتقاد می کنم/ پرسپولیس برنده دربی است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قلیچ که برای تماشای تمرین صبح امروز پرسپولیس به ورزشگاه شهید کاظمی آمده بود درخصوص شرایط این تیم گفت: وقتی امروز تمرینات پرسپولیس را با آیتم های مختلف تاکتیکی دیدم لذت بردم و به آینده این تیم بیش از پیش امیدوار شدم. پرسپولیس شرایط بسیار خوبی دارد و فکر می کنم ادامه این روند هواداران را امیدوار به پیروزی در دربی خواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: برای هواداران استقلال احترام خاصی قائلم اما فکر می کنم، که این تیم چاره ای جز تلاش بسیار زیادتر مقابل پرسپولیس برای گرفتن تساوی نداشته باشد.

قلیچ که سابقه حضور روی نیمکت پرسپولیس را به عنوان مربی دروازه بان ها در کارنامه خود دارد درباره شرایط دروازه بان های پرسپولیس گفت: من تا امروز تمرین های ایگور پانادیچ که مربی دروازه بان های تیم است را از نزدیک ندیده بودم اما وقتی امروز دیدم که چقدر خوب و قوی با گلرهای تیم کار می کند متوجه پیشرفت دروازه بان ها هم شدم آنها شرایط بسبار خوبی دارند.

وی درباره انتقاداتی که اخیرا درباره عملکرد بیرانوند در چارچوب دروازه پرسپولیس می شود، خاطرنشان کرد: بیرانوند گلر بسیار خوبی است و دروازه بان بااخلاقی است و دروازه بان تیم ملی است و حالا هم که در دروازه پرسپولیس می ایستد باید حواسش را حسابی جمع کند. من امروز در طول تمرین با او صحبت کردم و به خودش گفتم اگر بخواهد عملکرد بدی داشته باشد شخصا از او انتقاد می کنم. او گلر جوان و خوبی است و باید قدر خودش را بداند.

قلیچ در مورد نتیجه دربی هشتاد و پنجم گفت: فکر می کنم بازی دو بر یک به پایان برسد استقلال قابل ا حترام است اما شرایط امروز پرسپولیس عالی است و می تواند این تیم را برنده بازی مهم کند.

وی در پایان با ذکر خاطره ای از حضور خود در دربی ها تصریح کرد: این بازی همیشه حساس است همان زمان هم که ما بازی می کردیم، این حساسیت وجود داشت یادم می آید یک بار باید در زمستان سرد تهران با استقلال بازی می کردیم در آن زمان بخاطر حضور بعضی از بازیکنانمان در لیگ های عربی ضعیف تر بودیم آقای پروین سرمربی تیم بود و به من گفت، اگر در این بازی گل نخوری ۵۰ هزارتومان پاداش می دهم در آن برهه زمانی این رقم بسیار بالایی بود. که از ایشان قول گرفتم تا اگر گل نخوریم پول را بگیرم. آن بازی صفر - صفر تمام شد اما علی آقا حاضر نشد پاداشم را بدهد.