راهبان بودائی جنوب تایلند برای بازگشت صلح دعا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بیش از 500 راهب بودائی از 266 استان پاتانی، ناراتی وات، و یالا سونگلا در این مراسم شرکت کردند.

این مراسم علاوه بر جمع آوری اعانه، توزیع غذا و دیگر ملزومات میان راهبها، محفلی برای نیایش به منظور آرامش ارواح درگذشتگان بود که طی مراسم نیایش ویژه ای برگزار شد.

بودائیان در این مراسم برای افسران امنیتی که متصدی حفاظت از صلح در منطقه هستند نیز دعا کرده و تصریح کردند که خواستار بازگشتن سریع صلح به منطقه هستند.

افزایش خشونت در استانهای جنوب تایلند موجبات متواری شدن بودائیان از منازل خود به معابد و واحدهای پلیس محلی را فراهم کرده است .

از ژانویه سال گذشته تاکنون هزار و 800 نفر در این منطقه جان خود را از دست داده اند.

