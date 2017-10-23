مسئولان ورزش همدان به تربیت روح و روان جوانان توجه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر دوشنبه در دیدار مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان که باحضور جمعی از پیشکسوتان ورزش، روسای هیئت های ورزشی استان و به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد، گفت: مدیران و مسئولان ورزش باید در کنار تربیت جسم به تربیت روح و روان جوانان توجه خاص داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه انسان دارای ابعاد پر رمز و راز جسمانی و روحانی است، عنوان کرد: باید به ابعاد روحانی وجود انسان توجه ویژه ای داشت چرا که انسان سالمی که فکر سالمی داشته باشد به روح و روان خود نیز توجه خاص دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: در بعد انسانی تربیت بدنی، استعدادهای بدنی فراوانی را می توان ظاهر کرد اما مفید بودن آن برای انسان مشروط بر این است که این توان جسمانی به دست آمده در چه راهی استفاده شود.

آیت الله طه محمدی در بخش دیگری از سخنانش افزود: پرورش روح باید در کنار پرورش جسم صورت گیرد که در این راستا پرداختن به جوانی و مسائل جوانان، امور فرهنگی و فرهنگسازی باید مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه اخلاق شاکله اصلی ورزش است، گفت: در بسیاری از مسائل همچون ورزش باید سراغ مردم رفت و قشر ضعیف را به امر ورزش دعوت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان در جمع خانواده ورزش همدان خطاب به روسا و دست اندکاران و مربیان هیئت های ورزشی استان گفت: با اهمیت ترین امور در ورزش زمانی معنا پیدا می کند که هدفمند باشد و آموزش اخلاق و اخلاقمداری در ورزش نیز باید هدفدار بوده و با برنامه پیش رود.

وی در ادامه فردی را به جهت آمادگی جسمانی قوی و نیرومند دانست که علاوه بر ابعاد جسمانی در اراده و غلبه بر نفس نیز نیرومند و قوی شده باشد.