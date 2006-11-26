شرکت سرمایه گذاری صنعت چاپ فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شرکت که به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خدمات چاپ فعالیت می کند قصد دارد فرصت های موجود در عرصه صادرات خدمات چاپ ایران فعالیت کند .

این شرکت سرمایه گذاری ازچند سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده است ، اما با تاسیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات چاپ این شرکت قرار است فرصت های فعالیت در زمینه صادرات خدمات چاپ را معرفی کند .

به گفته مسئولان اتحادیه تازه تاسیس خدمات چاپ کمیته های تخصصی هرکشوربرای فعالیت درزمینه صادرات محصولات چاپی و قبول سفارش ازدیگر مناطق برای چاپ درایران ، با این شرکت سرمایه گذاری مرتبط خواهند شد .

چاپخانه داران تهرانی دراین شرکت سرمایه گذاری می کنند و به این طریق توانی را برای فعالیت های خود درخارج از مرزها فراهم می کنند .

بازارهای کشورهای عرب خلیج فارس اولین هدف شرکت سرمایه گذاری صنعت چاپ ایران است و این شرکت به دنبال ایجاد راهی برای حضور در این کشورها و جذب شفارش است .