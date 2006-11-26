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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۶

50 درصد کارت‌های هوشمند سوخت غرب استان تهران توزیع شد

مدیرکل اداره پست غرب استان تهران از توزیع 50 درصد کارت‌های هوشمند سوخت بین صاحبان خودورهای این منطقه خبر داد.

حسین حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : از سوی نیروی انتظامی، 98 هزار و 118 کارت هوشمند مصرف سوخت به اداره پست غرب استان تهران تحویل داده شده که از این تعداد، 45 هزار و 431 کارت بین صاحبان خودرو در منطقه غرب استان تهران توزیع شده است.

وی افزود : 7 هزار و 260 کارت به دلیل تغییر آدرس محل سکونت یا عدم حضور در منزل قابل توزیع نبودند و به باجه معتله اداره پست مرکز ارجاع شده است.

حسینیان خاطر نشان کرد : ماموران اداره پست پس از دوبار مراجعه به هر آدرس اقدام به نصب اطلاعیه در محل می کنند تا صاحبان خودرو از حضور آنها مطلع شوند و به اداره پست مراجعه کنند.

وی از مردم خواست در صورتی که آدرس پستی آنها بعد از دی ماه سال 84 تغییر کرده است با شماره تلفن 2221000-0261 تماس حاصل کنند و با راهنمایی کارمندان اداره پست به نزدیک ترین باجه پستی محل سکونت خود مراجعه و فرم تغییر آدرس محل سکونت را تکمیل نمایند.

این مسئول پیش بینی کرد : توزیع کارت‌های هوشمند سوخت ، حداکثر تا دو هفته آینده ادامه یابد. این طرح از 19 آبان ماه سال‌جاری به صورت آزمایشی در کرج آغاز شده است.

کد مطلب 412255

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