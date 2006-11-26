حسین حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : از سوی نیروی انتظامی، 98 هزار و 118 کارت هوشمند مصرف سوخت به اداره پست غرب استان تهران تحویل داده شده که از این تعداد، 45 هزار و 431 کارت بین صاحبان خودرو در منطقه غرب استان تهران توزیع شده است.

وی افزود : 7 هزار و 260 کارت به دلیل تغییر آدرس محل سکونت یا عدم حضور در منزل قابل توزیع نبودند و به باجه معتله اداره پست مرکز ارجاع شده است.

حسینیان خاطر نشان کرد : ماموران اداره پست پس از دوبار مراجعه به هر آدرس اقدام به نصب اطلاعیه در محل می کنند تا صاحبان خودرو از حضور آنها مطلع شوند و به اداره پست مراجعه کنند.

وی از مردم خواست در صورتی که آدرس پستی آنها بعد از دی ماه سال 84 تغییر کرده است با شماره تلفن 2221000-0261 تماس حاصل کنند و با راهنمایی کارمندان اداره پست به نزدیک ترین باجه پستی محل سکونت خود مراجعه و فرم تغییر آدرس محل سکونت را تکمیل نمایند.

این مسئول پیش بینی کرد : توزیع کارت‌های هوشمند سوخت ، حداکثر تا دو هفته آینده ادامه یابد. این طرح از 19 آبان ماه سال‌جاری به صورت آزمایشی در کرج آغاز شده است.