سرهنگ منصور ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روز گذشته طرح حجمی پلیس با محوریت ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و برخورد با مجرمین و اجرای احکام قضایی در حوزه های مختلف جرم با حضور فعال عوامل انتظامی در نهاوند به مرحله اجرا درآمد.

وی در ادامه افزود: در این طرح که برابر برنامه ریزی مدون از قبل و براساس پیش بینی و اتخاذ تمهیدات لازم به مرحله اجرا درآمد یگانهای انتظامی شهرستان و چند اکیپ از انتظامی استان همدان حاضر بودند.

ملکی با اشاره به آمار و نتایج چشمگیر این طرح عنوان کرد: از مهمترین نتایج اجرای این طرح کشف یک کیلو و ۳۲۶ گرم انواع مواد مخدر، ۱۳ هزار و ۶۴۱ عدد انواع قرص مخدر و قاچاق غیرمجاز به همراه مقادیری شربت و آمپول غیر مجاز و ۲۵عدد اسپری قاچاق بود.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند کشف ۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی، یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق و مقادیری اقلام ضد فرهنگی، توقیف ۱۰۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف و همچنین دستگیری ۱۷ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۷ نفر متهم تحت تعقیب را از دیگر نتایج این طرح ۲۴ ساعته برشمرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند با تقدیر از زحمات کارکنان حاضر در طرح، استمرار اینگونه طرح های انتظامی را در ایجاد و ارتقاء امنیت اجتماعی جامعه بسیار اثر بخش دانست.