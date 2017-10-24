توضیحات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار خبر « زهکشی نیشکر هفت تپه سلامت روستاییان را تهدید می کند» در تاریخ سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶، روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توضیحاتی به شرح زیر برای این خبرگزاری ارسال کرد.

۱- طراحی و احداث شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سال ۱۳۳۸ توسط سازمان برنامه و بودجه و با مشارکت شرکت های خارجی با نظارت سازمان آب و برق خوزستان شروع گردید و جهت جمع آوری آبهای اضافی خروجی از زهکشهای مزارع و روان آبهای ناشی از بارندگی مسیرهایی طراحی و زهکش هایی برای این کار احداث گردیده است.

۲- با احداث شرکت «میان آب»، خروجی آب زهکش های مزارع این شرکت در محل «روستای میان آب» به زهکش خروجی شرکت هفت تپه وصل شده است.

۳- روان آب های اراضی تپه ماهور و بایر اطراف مزارع میان آب و هفت تپه ناشی از بارندگی، توسط مسیرهایی که از قدیم الایام جهت جمع آوری آب سیل بوده و اصلا کاربرد زهکشی ندارد، انتقال و نهایتا در نزدیکی روستای میان آب به زهکش هفت تپه و میان آب متصل می شوند.

۴- اهالی دو روستای مجاور این زهکش متاسفانه حریم این زهکش و مسیل سیلاب را رعایت نکرده و منازل خود را بعضا در این حریم ساخته اند و این دست از منازل هستند که در هنگام بارندگی های شدید مشکل پیدا می کنند.

۵- جهت رفع مشکل سیلاب برای روستاهای مذکور چندین جلسه در بخشداری و همچنین در روستای میان آب در معیت بخشدار محترم، نمایندگان شرکت های میان آب، نیشکر هفت تپه، رئیس منابع طبیعی شوش و دهیار و نمایندگان روستاهای مذکور تشکیل و راهکارهای لازم توسط اعضای جلسه ارائه و نهایتا مقرر گردید منابع طبیعی اعتبارات لازم را برای انجام درختکاری مسیرهای سیلاب از بالادست و اراضی بایر جهت کند کردن سرعت حرکت روان آب بارندگی و جلوگیری از ایجاد سیلاب را به عمل آورد که متاسفانه تاکنون این کار انجام نگردیده است.

۶- عدم جمع آوری و معدوم ساختن زباله اهالی روستای میان آب باعث شده اهالی شریف این خطه بعضا زباله های خود را در زهکش ریخته که این کار علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی برای خود اهالی، منجر به بستن مسیر آب و بالابردن سطح آب در زمان بارندگی و نفوذ آب در منازل اطراف زهکش می شود. این مشکلات و یا سوزاندن زباله ها در روستا توسط اهالی ربطی به شرکت نیشکر هفت تپه ندارد و دهیار محترم و شورای روستاهای مذکور همانند سایر روستاها موظف به ساماندهی دفع زباله ها هستند تا مشکلات مشاهده شده در خبر فوق الذکر برای اهالی محترم روستا رفع شود.

۷- اکثریت قریب به اتفاق اهالی روستاه های مجاور این شرکت یا جزو پرسنل این شرکت بوده (که بازنشسته شده اند) یا شاغل هستند و یا اگر شاغل نیستند دام های آنها با سر نی و پوشال نیشکر در زمان کشت و برداشت بدون دریافت هیچگونه وجهی از طرف شرکت ، تغذیه می شوند و جهت اثبات این امر می توان یک روز آمار خروجی وانت های بار شده با سر نی و پوشال که از دروازه های خروجی شرکت به روستاهای مذکور وارد می شوند را سرشماری کنید؛ بنابراین واضح است که این شرکت در ایجاد اشتغال، درآمد و خدمت به مردم منطقه فعال بوده ،هست و خواهد بود واین از طرف مالکان بخش خصوصی هم به کرات بیان شده و به آن افتخار می کنند.

۸- شرکت نیشکر هفت تپه تنها با گذشت کمتر از دو سال از واگذاری به بخش خصوصی موفق به بازسازی و نوسازی این شرکت فرسوده کرده و در کنار آن اقدام به راه اندازی کارخانه های، آسفالت، کارخانه ذغال، کارخانه رب، کارخانه ام دی اف و همچنین باغات گسترده و تاکستان انگور و شاتوت کرده تا بتواند بحران بیکاری این خطه از ایران زمین را مهار کند؛ بنابراین امیدواریم همه دلسوزان خدمت به مردم به دور از هر گونه کینه ورزی، مشکلات واقعی مردم منطقه را بررسی و نسبت به رفع آن با ارائه راهکار مناسب و با کمک مسئولین مربوطه اهتمام ورزند تا بار دیگران شاهد هفت تپه ای آباد و سربلند باشیم.