خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - مهدی عبدی: فوتبال شهرستان دیر در دهه شصت، آن زمان که خبری از زمین چمن و امکانات نبود تیم‌های با کیفیتی چون شاهین، صفا، فجر، کربلا، وحدت بردستان، استقلال بردستان و توحید آبدان را به خود می‌دید که در تمامی رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان فعالیت داشتند.

در دوران جنگ تحمیلی جوانان زیادی از این خطه راهی جبهه شدند اما باز هم کسانی بودند که نگذاشتند چراغ فوتبال دیر حتی در آن شرایط خاموش شود و در زمین خاکی ملوان، در محله فعلی فرودگاه و دیگر مناطق شهر و شهرستان پا به توپ بودند و تماشاگران زیادی را برای تماشای فوتبال ترغیب می‌کردند.

تیم‌های شاهین و صفا در لیگ برتر استان می‌درخشیدند و حتی تیم‌های بزرگ آن زمان کشور همچون پلی‌اکریل و تام اصفهان و تیم ملی نوجوانان کشور به دیر دعوت می‌شدند و هر هفته تیم‌های دیری میزبان یکی از تیم‌ها بودند.

گرمای داغ بندر بازیکنان بزرگ و شاخصی در دهه شصت پرورش داده است که می‌توان به فوتبالیست‌هایی چون عبدالله مهریاری، حسن مختارزاده، امید یوسفی، ابراهیم سالمی، محمد اسدی، مهدی مبدایی، حمد عبدالله زاده، رضا فخرایی، علی رمضانی، محمود عابدی، مرحوم حیدر بلده و دیگران اشاره کرد که هنوز ورزشگاه پیر شهر صدای تشویق‌های پرشور تماشاگران و به نام خواندن این بازیکنان را در گوش خود حس می‌کند.

شور و هیجان بالای فوتبال باعث شده بود که عصرها جمعیت زیادی حتی برای دیدن تمرین تیم‌ها حاضر شوند و این‌گونه بود که مردم با فوتبال زندگی می‌کردند.

از داوران آن دوران هم می توان به رمضان رمضانی، جواد عباسی، مرحوم حسن کوششیان و عبدالغنی رسولی اشاره کرد و در ادامه داوران دیگری چون محمود موجی، ارسلان حصیری، علی موحد ی، اسماعیل مختارزاده، حسن موسوی، محمد جهاندیده و حیدر بلده نیز در این عرصه به کار قضاوت پرداختند.

امروز نیز جوانان دهه هفتاد و هشتاد جا پای بزرگان گذاشته‌اند و طی دو سال گذشته با اتکاء به همین پتانسیل‌ها بار دیگر گویا فوتبال دیر جان گرفته و در رده‌های مختلف سنی عناوین قهرمانی را در استان کسب می کنند اما گویا مسئولان این افتخار آفرینی‌ها را نمی‌بینند تا بازیکنان و مربیان تیم‌ها از آنها گلایه‌مند باشند.

تعداد تیم‌های فوتبال در دیر کاهش یافته است و این موضوع بیانگر برخی بی‌مهری‌ها و یا نبود امکانات مناسب برای فوتبالیست‌ها و فوتبال‌دوستان در این شهر است.

کاهش تعداد تیم‌های فوتبال

پیشکسوت تیم فوتبال صفا دیر با بیان اینکه امروز چهل سال از تأسیس این باشگاه می‌گذرد گفت: اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ با ورود برخی قوانین دست و پا گیر به فوتبال مشکلاتی برای تیم‌های ما به وجود آمد.

محمود موجی اضافه کرد: روزگاری در دهه شصت، ۱۴ تیم فوتبال در شهرستان دیر فعال بودند که امروز با توجه به مشکلات عدیده و هزینه‌های بالای تیم داری، این تعداد به ۵ تیم تقلیل یافته است.

وی با اشاره به اینکه علی‌رغم کمبود امکانات و بی‌مهری مسئولان هیچ‌گاه از راهی که انتخاب کرده‌ام پشیمان نیستم، اظهار کرد: یکی از مشکلات ما به ساختار تیم‌داری در شهرستان دیر برمی‌گردد که تاکنون به گونه‌ای بوده که تمام بار مسائل تیم بر روی دوش یک نفر است.

این پیشکسوت فوتبال دیر اضافه کرد: هیچ یک از مسئولین شهرستان برای ورزش و جوانان ما ارزش قائل نیستند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت منطقه پارس جنوبی از ورزش اظهار کرد: راه اندازی مدارس فوتبال در شهرستان‌ها با حمایت منطقه انرژی پارس یکی از خواسته‌های ماست.

حمایتی از سوی مسئولین ندیده‌ایم

مربی باشگاه پرسپولیس دیر نیز گفت: این باشگاه از سال۷۸ تأسیس و کارش را در رشته فوتسال آغاز و در ادامه به فوتبال روی آوردیم اما در این مدت حمایتی از سوی مسئولین ندیده‌ایم.

هادی غفاری افزود: سال گذشته تیم ما ۲۵ جلسه تمرین برگزار کرد که برای هر جلسه نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان از جیب شخصی هزینه کردیم.

وی درباره مشکلات ورزشگاه شیهد شیرودی دیر نیز اظهار داشت: این استادیوم نسبت به گذشته هیچ تغییری نداشته و وضعیت چمن آن مناسب نیست از طرفی امکانات روشنایی ندارد، رختکن آن هم بخاطر حضور برخی تیم‌های شهرستان دیر در لیگ استان تغییراتی در آن ایجاد شده وگرنه انتظارات ما برآورده نشده است.

این ورزشکار ادامه داد: سال گذشته در جلسه‌ای با حضور استاندار بحث اختصاص پنج درصد بودجه به ورزش شهرستان دیر مصوب شد اما تاکنون این خواسته محقق نشده است.

وی افزود: فرماندار شهرستان با رایزنی با شرکت‌های مستقر در منطقه و حتی ادارات و نهادها درخصوص پشتیبانی از تیم های ورزشی تدبیری بیاندیشد.

مسئولان اهمیت ورزش را درک کنند

مدیر و مربی تیم پیکان دیر بیان کرد: تیم جوانان پیکان امسال در لیگ برتر استان حضور دارد و ما بدون توجه به اینکه مسئولین حمایتمان بکنند یا نه به مسیر خود ادامه می دهیم.

محمدعلی میرزایی گفت: هدف ما جلوگیری از به فساد کشیدن جوانان بوسیله ورزش است و مسئولین اگر این نکته را درک می کنند پس از تیم های دیری حمایت کنند اما اینکه یک نامه بدهند به شرکت ها و بعد پیگیری نکنند فایده‌ای ندارد.

مسئولان جلوی رشد ورزشکاران را نگیرند

داور دیری حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و رئیس هیئت داوران شهرستان دیر اظهار داشت: دیده نشدن ورزش نزد مسئولان شهرستان برای ما عادی شده و ما باید خودمان هدفمان را دنبال کنیم و منتظر دیگران نباشیم.

عبدالجلیل شعرانی اضافه کرد: ۱۸ داور در کمیته داوران شهرستان دیر فعالیت دارند که در لیگ‌های مختلف کشوری و استانی و در رده های مختلف قضاوت می‌کنند.

وی گفت: ورزشی که در آن هزینه‌ای نشود و مسئولان فقط مرد میدان حرف باشند نه عمل، بنابراین جلوی رشد ما را نگیرند دیگر از آنها توقعی نداریم.

شعرانی عنوان کرد: کمیته داوران شهرستان دیر حرف اول در استان می‌زند و در سال‌های آینده یک داور از شهر آبدان به عنوان داور بین المللی راهش هموار خواهد شد و ما این را قول می دهیم.

وی با بیان اینکه ما باید به خودباوری و اعتماد به نفس برسیم، ابراز کرد: با یک برنامه ریزی دقیق در ۱۰ سال آینده می‌توانیم در لیگ برتر یک تیم داشته باشیم و برای اینکه باید به فوتبال پایه اهمیت داده و با خانواده ها در ارتباط باشیم.

قول‌های مسئولان عملی شود

احمد صحافی‌زاده رئیس هیئت فوتبال شهرستان دیر نیز اظهار داشت: امروزه متأسفانه فوتبالیست‌های شهرستان دیر از فوتبال زده و ناراحت هستند. از سال گذشته تاکنون چندین همایش فوتبالی و تجلیل از فوتبالیست‌های شهرستان دیر برگزار شده تا علاوه بر ایجاد روزنه امید در دل این عزیزان، مسئولان شهرستان نیز ما را ببیند.

وی ادامه داد: تا یکسال گذشته تنها دو تیم از شهرستان دیر در لیگ یک استان حضور داشتند اما امروز تیم‌های ما قهرمان رده‌های مختلف نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان شده‌اند و باز هم ما نمی‌دانیم چه اتفاق دیگری باید بیفتد تا مسئولان شهرستان ما را ببینند.

رئیس هیئت فوتبال شهرستان دیر عنوان کرد: فوتبالیست‌های ما تلاش کرده‌اند و این افتخارات را کسب کرده‌اند اکنون مسئولان باید پای کار بیایند و ما را حمایت کنند.

وی افزود: یکی از راه‌های سالم‌سازی جامعه توجه به مقوله ورزش است اما امروز متأسفانه ورزش به‌ویژه فوتبال در شهرستان ما به عذاب تبدیل شده است.

صحافی زاده گفت: زمین چمن ورزشگاه شیرودی ۳۰ سال است که نورافکن ندارد، البته قول‌هایی داده‌اند که تا پایان سال این مشکل حل می‌شود.