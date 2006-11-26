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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۴

اندیشه های فقهی و حدیثی در مکتب حکمی اصفهان بررسی می شوند

همایش بررسی "اندیشه های فقهی - حدیثی در مکتب حکمی - هنری اصفهان" دوشنبه 6 آذر ماه از سوی فرهنگستان هنر در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علمی  ‌دکتر رضا اکبری رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر بهمن نامور مطلق دبیر فرهنگستان هنر حضور خواهند داشت.

آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر ابراهیم فیاض، دکتر حسن بلخاری و دکتر سعید مهدوی کنی در این همایش به ارائه مقالات علمی خود خواهند پرداخت.

رابطه عشق و جمال در اندیشه صدرایی، مفهوم هنر در مباحث فقهی در عصر صفوی و اصالت وجود معماری اصفهان، از جمله مباحثی هستند که در این همایش مطرح خواهند شد.

در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ با موضوع اندیشه های فقهی و حدیثی در مکتب حکمی- هنری اصفهان برگزار می شود .

این همایش، دوازدهمین پیش همایش گردهمایی مکتب اصفهان و در استقبال از گردهمایی اصلی است که 19 تا 23  آذر ماه در تهران و اصفهان برگزار می شود.

 

کد مطلب 412263

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