اندیشه های فقهی و حدیثی در مکتب حکمی اصفهان بررسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علمی ‌دکتر رضا اکبری رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر بهمن نامور مطلق دبیر فرهنگستان هنر حضور خواهند داشت.

آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر ابراهیم فیاض، دکتر حسن بلخاری و دکتر سعید مهدوی کنی در این همایش به ارائه مقالات علمی خود خواهند پرداخت.

رابطه عشق و جمال در اندیشه صدرایی، مفهوم هنر در مباحث فقهی در عصر صفوی و اصالت وجود معماری اصفهان، از جمله مباحثی هستند که در این همایش مطرح خواهند شد.

در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ با موضوع اندیشه های فقهی و حدیثی در مکتب حکمی- هنری اصفهان برگزار می شود .

این همایش، دوازدهمین پیش همایش گردهمایی مکتب اصفهان و در استقبال از گردهمایی اصلی است که 19 تا 23 آذر ماه در تهران و اصفهان برگزار می شود.