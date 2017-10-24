به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی استان سمنان، محمد رضا قاسمی با بیان اینکه ۷۰ درصد پیاز استان در روستای مزج شاهرود کشت می شود، ابراز داشت: پیاز از جمله ارقامی است که نیاز به آب دهی بسیاری دارد لذا در راستای بهینه سازی مصرف آب تغییر الگوی آبیاری در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه امسال برداشت ۱۱ هزار تن پیاز از اراضی شاهرود پیش بینی می شود، افزود: سال گذشته حدود ۲۵۰ هکتار از اراضی زیر کشت پیاز بود و ۱۷ هزار تن محصول نیز از این اراضی برداشت شد.

مدیرجهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه ۲۳۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت محصول پیاز است، ابراز داشت: این محصول را از ابتدای اسفند و اوایل فرودین کشت و برداشت این محصول از اول مهرماه انجام می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه کشت این محصول علاوه بر مزج در جیلان نیز انجام می شود، تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع آبی و همچنین پرآب بر بودن این محصول تلاش می شود تا از سطح موجود بیشترین بهره وری صورت گیرد.

زرگان مهمترین رقم کشت شده پیاز در شهرستان شاهرود است.