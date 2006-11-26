به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست حبیب اله صادقی دبیر علمی جشنواره تجسمی مقاومت گفت: "تقارن برگزاری افتتاح نخستین دوره جشنواره با هفته بسیج اتفاقی خجسته است که باید آن را به فال نیک گرفت. زیرا فرهنگ بسیج نتایج ارزشمندی را از جمله در حوزه دستاوردهای فرهنگی برای ما دربر داشته است."

وی در ادامه افزود: "خلاقیت و هوشمندی درنسل بعد از انقلاب مدیون تلاش های بسیج است. هنر مقاومت موضوعی است که از دیرباز مطرح بوده و هنرمندانی که در این بستر پدید آمدند همواره از سه دهه پیش سعی کردند همراه و همدوش مردم و با رجوع به باطن و ذات خود هنر مقاومت را به تصویر کشند. هنرمند همیشه همراه مردم بوده و سعی در تصویرکردن ارزش های اجتماعی داشته است. نخستین جشنواره هنر تجسمی مقاومت نیز سیری منطقی و سالم را طی کرده و در قالب نمایشگاهی شکوهمند متجلی می شود."

مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی ارشاد خاطرنشان کرد: "گنجینه هنری انقلاب در این سال ها توانست آثار هنرمندان ارزشمندی را در خود حفظ کند. در این نمایشگاه نیز که با درونمایه مقاومت برپا شده، هنرمندان خود سعی در تصویرکردن باورهای مردمی داشته اند. در این جشنواره دو اتفاق مبارک به وقوع پیوسته؛ یکی به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان انقلاب اسلامی و دیگر همزمان شدن با افتتاح دوسالانه نقاشی جهان اسلام. جشنواره هنرهای تجسمی مقاومت با رویکردی ملی در هشت بخش تصویرسازی، پوستر، حجم، کاریکاتور، انیمیشن، عکاسی و نقاشی برگزار می شود."

صادقی ادامه داد: "یکی از محاسن برگزاری جشنواره تجسمی مقاومت این است که مخاطب آثار تکراری در نمایشگاه نمی بیند و هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه آثاری بدیع با مضامین انقلابی ارائه کرده اند. مسلما باید به آثار این هنرمندان ارج نهاد. زیرا آنها مفاهیم انقلاب را در این سال ها انعکاس داده اند. آثار این گروه از هنرمندان هرگز شعاری نبوده، با این حال ما سعی کرده ایم علاوه بر افتتاح نمایشگاه، سمینارها و میزگردهایی را نیز با درونمایه هنر مقاومت برگزار کنیم. در این سمینارها، آثار هنرمندان سه دهه انقلاب بررسی می شود."

در ادامه نشست، علیرضا عاقل زاده مدیر عامل انجمن هنرمندان انقلاب و دفاع مقدس و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره هنرهای تجسمی مقاومت درباره جشنواره گفت: "از یک سال پیش در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری این جشنواره بوده ایم. تصور می کنم جشنواره هنرهای تجسمی مقاومت در نخستین دوره برگزاری خود حرکتی نو است که نیاز به تداوم و تجربه دارد. این جشنواره توانسته در قالب ارائه آثار خود نگاهی دوباره و رویکردی متفاوت به هنر و ارزش های انقلاب داشته باشد."

وی در ادامه افزود: "آنچه مسلم است اینکه جشنواره متعلق به طیف خاصی از هنرمندان نیست و به واسطه رقابتی سالم تمام هنرمندان این مرز و بوم در آن حضور دارند. در مجموع 3350 اثر از 1332 هنرمند جوان و پیشکسوت به دبیرخانه جشنواره رسید که به این ترتیب، 49 اثر نقاشی از 43 هنرمند، 93 پوستر از 57 هنرمند، 35 کاریکاتور از 23 هنرمند، 68 تاپیوگرافی از 48 هنرمند، 48 حجم از 46 هنرمند و 47 عکس از 31 هنرمند به نمایشگاه راه یافته اند. در کنار برگزاری این نمایشگاه نیز 9 شماره ویژه نامه تخصصی درباره این جشنواره منتشر می شود."

نخستین جشنواره ملی هنرهای تجسمی مقاومت روز دوشنبه ششم آذرماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جواد شمقدری مشاور هنری رئیس جمهور در محل موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح می شود و به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت.