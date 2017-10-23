ثبت نام۱۴۸کاندیدا برای انتخابات شورای هئیت های مذهبی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: شورای هیئت های مذهبی بهترین فرصت برای حفظ دستاوردهای نظام اسلامی است.

وی با بیان اینکه اسلام توسط امام حسین (ع) تداوم یافت و هیئت های مذهبی ادامه دهنده کاروان حسینی هستند، بیان کرد: هیئت های مذهبی احیاءگران تفکر اهل بیت(ع) و مکتب نورانی آن ها هستند و باید فعالیت های خود را به سمت و سویی سوق دهند تا در وهله نخست نیازهای فرهنگی و در مرحله بعد نیازهای اجتماعی مردم را برطرف کنند.

برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای هیئت های مذهبی در کشور

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: کسانی که سکان دار هیئات ها بوده و در هیئت های مذهبی تلاش می کنند انسان های مومن، متدین، مخلص و انسان های دلسوز هستند که از عمر و وقت و مال خودشان برای رشد و تعالی فرهنگ نورانی اهل بیت(ع) هزینه می کنند.

رضایی با تأکید بر ضرورت تشکیل شورای هیئت های مذهبی در عصر حاضر، عنوان داشت: نمی شود در ایران اسلامی بیش از ۹۰ هزار هیئت مذهبی فعالیت کنند اما یک مرکز برای سامان دهی و حمایت آن ها وجود نداشته باشد و بنابراین تشکیل شورای هیئات مذهبی یک نیاز است.

وی با اشاره به اینکه از سال ۸۰ اولین شورای هیئات مذهبی در کشور شکل گرفت، بیان داشت: امسال نیز در روز جمعه پنجم آبان همزمان با سراسر کشور پنجمین دوره انتخابات شورای هیئت های مذهبی برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه شورای هیئات مذهبی در سه بخش شهرستانی، استانی و مرکزی تشکیل می شود، افزود: جلسات شورای شهرستان هر یک ماه، در استان هر دو برگزار و شورای مرکزی نیز به صورت فصلی برگزار خواهد شد.

برگزاری انتخابات شورای هیئت های مذهبی در ۱۳ حوزه انتخابی استان

رضایی به اهداف شورای هیئات مذهبی اشاره کرد و گفت: ایجاد انسجام و تحکیم وحدت و هماهنگی فکری و عملی در فعالیت های هیئت های مذهبی، استفاده از توان بالقوه و بالفعل نیروهای هیئت های مذهبی، جلب مشارکت و هدایت همکاری های مردمی از طریق شناسایی و تأسیس و صدور مجوز هیئت ها، افزایش مدیریت مشارکتی در تصمیم سازی های فرهنگی و اجرای فعالیت های هیئت ها بخش هایی از اهداف شکل گیری این شورا است.

وی با بیان اینکه در انتخابات امسال در شهرستان هایی که ۲۰ تا ۵۰ هیئت دارند پنج نفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل انتخاب خواهند شد، بیان کرد: در شهرستان هایی که ۵۱ الی ۱۵۰ هیئت دارند هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و در شهرستان هایی که ۱۵۱ هیئت تا ۵۰۰ هیئت دارند ۹ نفر عضو اصلی و سه نفر علی البدل خواهیم داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون ۱۴۸ نفر برای انتخابات شورای هیئت های مذهبی استان شرکت کرده اند که از این تعداد ۸۸ نفر به عنوان عضو اصلی و ۲۵ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

رضایی از برگزاری انتخابات شورا در ۱۳ حوزه انتخابی شهر و شهرستان استان خبر داد و گفت: تاکنون بالغ بر یک هزار و ۲۹۰ هیئت در خراسان جنوبی به ثبت رسیده اند که در این انتخابات شرکت می کنند.

وی با تأکید بر اینکه از هر هیئت یک نفر حق شرکت در انتخابات دارد، عنوان داشت: همچنین از هر هیئتی کسی می تواند کاندید شود که دارای شرایطی از جمله سه سال سابقه هیئت داری، سکونت دائمی در شهرستان حوزه انتخابیه، حداقل سن ۲۵ و حداکثر ۶۵ سال باشد.

آسیب های عزاداری در استان به حداقل رسید

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انتخابات شورای هیئت های مذهبی هر چهار سال برگزار می شود، عنوان داشت: انتخابات امسال همزمان با سراسر کشور از ساعت ۹ صبح روز جمعه پنجم آبان ماه در ادارات تبلیغات اسلامی تمامی شهرستان ها آغاز و تا ساعت ۱۱ صبح ادامه دارد.

رضایی همچنین به اقدامات انجام شده برای کاهش آسیب های عزاداری در ایام محرم و صفر اشاره کرد و افزود: در این راستا برای پیشگیری و رفع آسیب های هئیت های مذهبی و همچنین آسیب هایی حوزه مد احان و سخنرانی ها امسال قبل از ماه محرم گرده همایی مداحان، روحانیون و مسئولان هیئت های مذهبی برگزار شد.

وی با بیان اینکه علاوه بر این دوره های آموزشی داریم که در آستانه محرم و فاطمیه شکل می گیرد، بیان داشت: امسال نیز دکتر غلامرضایی از اساتید دانشگاه علامه و مسئول هیئات و مداحان سازمان تبلیغات اسلامی کشوربه صورت منطقه ای این دوره آموزشی را برگزار کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اضافه کرد: در این دوره ها هم ارائه راهکار برای فعالیت ها داده می شود و هم تذکراتی نسبت به آسیب هایی که دامن گیر هیئت ها است.

رضایی بیان داشت: امسال با اقدامات انجام شده حداقل آسیب ها را در سطح داشتیم و وضعیت هیئت ها، مداحان و ایستگاه های صلواتی بسیار مطلوب بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۸۰ ایستگاه صولتی در مرکز استان بود که امسال به ۳۶ ایستگاه تقلیل یافت، عنوان داشت: امسال این ایستگاه ها نسبت به گذشته کمترین ترافیک، رعایت مسائل بهداشتی و عدم آلودگی صوتی را داشتند.

باید هیئت های مذهبی از برنامه های روتین خود فاصله بگیرند

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تأکید کرد: با این وجود تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و هیچ گاه فرهنگ سازی در این حوزه تعطیل نخواهد شد.

رضایی با تأکید بر اینکه در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی اقدام همه جانبه از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی لازم است، بیان کرد: بخش تشکل های دینی اعم از هیئت ها، کانون ها، انجمن های اسلامی و حتی پایگاه های بسیج نیز بایستی هدفمند و برنامه محور ورود کنیم.

وی با بیان اینکه باید هیئت های مذهبی از برنامه های روتین خود فاصله بگیرند، بیان داشت: باید هیئت ها به سمت کلاس های آموزشی حرکت کنند و حتی هیئت ها باید کانال اطلاع رسانی دقیق داشته باشند و از رسانه های روز عقب نمانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: آسیب های اجتماعی تهدیدی برای جامعه بوده که دامن گیر جامعه و خانواده شده است و لذا همه باید دست به دست هم دهیم و در این حوزه تلاش کنند و حتی نذورات و موقوفات به سمت برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی سوق دهند.

رضای با اشاره به اینکه در کشور بیش از ۹۰ هزار هیئت داریم اگر هر هیئتی جلوی یک طلاق را بگیرد ۹۰ هزار طلاق پیشگیری شده است، عنوان داشت: علاوه در حال حاضر بالغ بر ۷۲ هزار مسجد در سطح کشور داریم که اگر هر مسجد یک معتاد را نجات دهد ۷۲ هزار نفر نجات خواهند یافت.