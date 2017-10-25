خبرگزاری مهر، گروه سیاست-محمد مهدی رحیمی: ابتدای هفته جاری شاهد سفر هیئت عالی رتبه حماس به تهران بودیم، سفری که می‌شود گفت در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.

ترکیب این هیئت شامل صالح العارودی نایب رییس دفتر سیاسی حماس، اسامه حمدان مسئول روابط بین الملل، زاهر جبارین، عزت الرشق، محمد نصر، سامی ابوزهری و خالد الفاهوم بود.

در خصوص ویژگی‌های این سفر از حیث زمان، مکان و ترکیب آن ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

این سفر یک هفته پس از امضای توافق آشتی ملی میان فتح و حماس در قاهره صورت گرفته است. توافقی که با حرف و حدیث‌ها و تحلیل‌های متعددی همراه بود. همچنین این اولین سفر «صالح العارودی» نایب رئیس حماس به تهران پس از تصدی این پست محسوب می‌شود. العاروری بنیانگذار شاخه نظامی حماس در کرانه باختری است که هم اینک در بیروت مقیم است و می توان او را در طیف نزدیک به ایران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به حساب آورد.

این سفر چالشی بزرگ برای اسراییل و آمریکا تلقی خواهد شد چون معتقد بودند با توافق آشتی ملی می‌توانند حماس را در درون فتح ادغام کرده و از زنجیره‌های مقاومت منطقه‌ای دور کنند. اما دقیقا در همین شرایط هیئتی عالی رتبه راهی ایران، به عنوان اصلی ترین حامی مقاومت فلسطین، می‌شود.

اضافه کنید به آن، اینکه سفر این هیئت فردای سخنان «جیسون گرینبلات» نماینده ویژه ترامپ در امور باصطلاح صلح خاورمیانه صورت گرفت که در آن از جنبش حماس خواست اسرائیل را به رسمیت بشناسد، خشونت را کنار بگذارد و به تمام قراردادهای منعقده میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) پایبند باشد.

در همین حال هیئت حماس یک روز پس از سخنان یحیی السنوار مسئول دفتر حماس در نوار غزه به تهران سفر کرد که گفته بود «ایران بزرگترین حامی گردان های عزالدین القسام شاخه نظامی حماس از نظر مادی و معنوی است و آنچه که ما امروز داریم بخش قابل توجهی از آن متعلق به ایران است.»

چند سال قبل و در ابتدای بحران سوریه، که حماس مواضع مشکوک و پرابهامی درباره فتنه شام اتخاذ کرده بود، در یادداشتی با عنوان «جذب حداکثری نسخه‌ای برای ایران تا فلسطین» نوشتم «حمایت ما از حماس، جهاد، حزب الله و ... پیش و بیش از آنکه تاکتیکی باشد اعتقادی است. ما براساس کلام امام روح الله مامور به وظیفه‌ایم پیش از آنکه نتیجه برای‌مان مهم باشد.» و نتیجه گرفته بودم «اگر حماس حقیقتا آنگونه که می‌گوید هنوز هم به دنبال مبارزه تا نابودی اسرائیل باشد، دیر یا زود به حقیقت اهداف حامیان دغل باز اطرافش پی خواهد برد و لاجرم قصد آغوش حامی حقیقی‌اش را خواهد کرد ما باید آغوشمان را تا آنروز، که دور نخواهد بود، باز نگه داریم» و اکنون اسامه حمدان مسئول روابط خارجی حماس در تهران در پاسخ به سوالی درباره فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی جهت دوری گزیدن حماس از ایران و قطع روابط با محور مقاومت می‌گوید: «این شاید آرزوی برخی باشد که حماس از جمهوری اسلامی ایران جدا شود. من معتقدم که همین حضور هیئت حماس در تهران به معنای این است که حماس هرگز از ایران به عنوان همپیمان همیشگی خود دوری نخواهد گزید و اضافه می‌کند: «ایران و حماس در موضوعات راهبردی نظیر جهان اسلام، مسئله فلسطین، مقاومت اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی با یکدیگر ارتباطی قوی و فصل مشترک دارند و روابط ما با ایران تا زمان آزادی فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد».