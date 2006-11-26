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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۸

مدیر کل تسهیلات اعتباری دانشگاه آزاد در گفتگو با مهر خبر داد:

تاخیر در ارائه وام دانشجویی دانشگاه آزاد به دلیل تعلل سازمان مدیریت / وام شهریه به ترم دوم هم نمی رسد

تاخیر در ارائه وام دانشجویی دانشگاه آزاد به دلیل تعلل سازمان مدیریت / وام شهریه به ترم دوم هم نمی رسد

تعلل سازمان مدیریت در ابلاغ بودجه وام دانشجویی دانشگاه آزاد به خزانه کشور باعث شده تا ارائه این وام به دانشجویان با تاخیر انجام شود و بعید می دانیم تا ترم دیگر این امر محقق شود.

محمد حسین سدهی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مواففت نامه میان دانشگاه آزاد و سازمان مدیریت امضا شده است اما تعلل سازمان مدیریت باعث شده تا اختصاص این وام به دانشگاه آزاد با تاخیر انجام شود.

وی اظهار داشت: وام دانشجویان دانشگاه های دولتی پرداخت شده اما به دلیل آن که عنوان شده که دانشگاه آزاد یک مرکز خصوصی است مراحل اختصاص وام به دانشگاه آزاد دشوارتر و با زمان بیشتری انجام شده است.

مدیر کل تسهیلات اعتباری دانشگاه آزاد تاکید کرد: پیش از این عنوان شده بود که تا پایان آبان ماه این وام به دانشگاه آزاد اختصاص پیدا می کند که پس از آن این زمان به پایان آذر موکول شد این در حالی است که اگر تا پایان ماه جاری این وام به دانشگاه اختصاص پیدا نکند امکان واگذاری وام ها به دانشجویان برای ترم آینده نیز وجود ندارد.

سدهی نیا خاطر نشان کرد: علیرغم این که دانشگاه آزاد از صندوق رفاه خود وام های مختلفی را در اختیار دانشجویان قرار داده اما تسریع اختصاص وام دانشجویی به دانشگاه آزاد باعث خواهد شد تعداد افراد بیشتری بتوانند بدون دغدغه به تحصیل خود ادامه دهند.

کد مطلب 412270

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