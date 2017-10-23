۳۴ دستگاه سکوی نماز در سطح محورهای استان سمنان ساخته شد

عبدالمجید نژاد صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه ۳۴ سکوی اقامه نماز در سطح محورهای استان سمنان ساخته شده است، تاکید کرد: عملیات اجرایی این پروژه با هدف اقامه نماز، ایمن سازی و رفع خستگی و خواب آلودگی محورهای استان و توقف هرچه بیشتر رانندگان و زوار عزیز در طول محورها برای استراحت انجام گرفته است.

وی افزود: طرح ساخت سکوهای نماز همچنین تا چندماه آینده با احداث ۱۲ سکوی نماز در حوزه شهرستانهای شاهرود و میامی و ۲۲ سکوی نماز در شهرستانهای دامغان-سمنان-گرمسار تکمیل می گردد.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان، درباره دیگر پروژه این اداره کل گفت: عملیات بهسازی محور میامی-جاجرم نیز به طول ۱۰کیلومتر طی هفته گذشته آغاز شده است.

نژاد صفوی با بیان اینکه برای این طرح یک و نیم میلیارد تومان هزینه شده است، بیان کرد: این جاده استان سمنان را به استان های خراسان شمالی و گلستان متصل کرده و همچنین تردد خودروهای سنگین را آسان تر می کند.