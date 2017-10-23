به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه کنگرۀ سراسری شعر بقیع «آخرین حرم» با معرفی و شعرخوانی نفرات برگزیده، ساعت ۱۸ سه شنبه دوم آبان ماه، در سالن سوره حوزه هنری برگزار میشود.
این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسین مناقبی همراه خواهد بود. همچنین غلامرضا سازگار مداح و شاعر پیشکسوت اهل بیت (ع)، سید حمیدرضا برقعی و احمد بابایی از دیگر شخصیتهای حاضر در این مراسم هستند.
علاقهمندان برای حضور در آئین اختتامیه این کنگره میتوانند در زمان یاد شده به حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.
کنگرۀ سراسری شعر بقیع «آخرین حرم» تلاشی است در راستای توسعۀ نگاه فرهنگی ـ ادبی به مقولۀ بزرگداشت جنۀ البقیع. ذیل این جریان چند موضوع مهم فرهنگی ـ مذهبی نیز مورد توجه قرار میگیرد؛ نخست، پرداختن به مطالبۀ عمومی بازسازی حرم بقیع. دوم، احیای فرهنگ مدیحهسرایی در مقام چهار امام مدفون در بقیع (که سلام خدا بر آنها باد). و سوم، مقابله با تفکر تکفیری، سلفی و وهابی.
کنگرۀ شعر «آخرین حرم» از آنجا آغاز شد که «انجمن میراث اسلامی» پس از چند سال فعالیت آکادمیک با هدف حفظ و احیای مواریث اسلامی، تصمیم گرفت دغدغۀ بقیع را بیش از پیش در سطح جامعه نیز ترویج و تکثیر کند. در ادامه مسیر، دیگر نهادهای تاثیرگذار در جریان ادبیات متعهد و آئینی به این حرکت پیوستند. حوزۀ هنری، مجمع شاعران اهل بیت (ع) و موسسۀ ادبپژوهی شیعی (سلیس)، نهادهایی هستند که انجمن میراث اسلامی را در راه برگزاری این کنگره سراسری یاری کردهاند.
فراخوان کنگره شعر بقیع در بخش اصلی: (ائمه بقیع علیهمالسلام)، مدایح و مراثی، زیارت ائمه بقیع علیهمالسلام و توسل به ایشان و بخش ویژه: (حرم مطهر ائمۀ بقیع)، تخریب بقیع و لزوم احیای آن، تفکر سلفی و تخریب مقدسات اسلامی منتشر شد.
پس از اعلام فراخوان، در مجموع ۵۲۱ قطعه شعر (در قالبهای مختلف سنتی و نو) از ۲۸۰ شاعر به دبیرخانۀ کنگره ارسال شد. به جهت سطح کیفی مطلوب آثار و نزدیکی بسیار سطح فنی و ادبی اشعار، فرایند داوری و ارزشگذاری شعرها در سه مرحله توسط هیأت داوران انجام گرفت. در مراحل داوری چهار فاکتور «صحت و غنای محتوا»، «سلامت و قوت زبان»، «عاطفه و تأثیرگذاری» و «خلاقیت و نگاه هنری» مورد توجه داوران قرار داشت. و در پایان ۶۲ شعر برای انتشار در کتاب برگزیده شد. از آن میان ۳۵ شعر به عنوان شایستۀ تقدیر انتخاب شد و ۴ قطعه شعر نیز به عنوان سرودههای برتر و برگزیده انتخاب شد.
کنگرۀ سراسری شعر بقیع «آخرین حرم»، وجاهت علمی و ادبی خود را مرهون شأن علمی و ادبی دبیر علمی خود یعنی جناب استاد محمدعلی مجاهدی (پروانه) است. در کنار استاد مجاهدی، دکتر رضا بیات، محمود حبیبی کسبی و هادی جانفدا، اعضای شورای علمی و هیأت داوران را تشکیل دادند و محمدمهدی شریعتمدار و علیرضا ابوالقاسم اصفهانی به نمایندگی از انجمن میراث اسلامی، اعضای هیأت اجرایی و پشتیبانی این کنگره بودند.
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