به گزارش خبرنگار مهر، احسان سلیمانی مدیر ساخت فانکشن ژنراتور به روش DDS گفت: فانکشن ژنراتور دستگاهی است که قابلیت تولید امواج متناوب (AC) بهمنظور آزمایش مدارهای طراحی شده در آزمایشگاه را دارد. این امواج میتواند در توابع متفاوتی از جمله سینوسی، مثلثی، مربعی و... باشد. دلیل نامگذاری دستگاه با عنوان فانکشن ژنراتور نیز به علت تولید این توابع موجهای متفاوت است.
وی با بیان اینکه در واقع این دستگاه معادل هر سیگنال الکترونیکی را تولید میکند، افزود: این دستگاه در آزمایشگاههای مختلف برق و الکترونیک کاربرد دارد و میتواند در مراکز آموزشی و صنایع نظامی، پزشکی، تولیدی و تمامی آزمایشگاههای مهندسی برق دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مورد استفاده باشد.
وی اظهار کرد: هماکنون دو نمونه از این دستگاهها (فانکشن ژنراتور ۳ مگاهرتز و فانکشن ژنراتور ۵ مگاهرتز) با هدف تولید تجهیزات آزمایشگاهی مهندسی برق با حمایت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک صحا تولید شده است.
سلیمانی تصریح کرد: تولید موج DDS(تولید سیگنال به روش دیجیتال)،رنج فرکانس خروجی Hz۲۵ و MHz۵، دقت فرکانس Hz ۲۵، تنظیمپذیری آسان، رنج دامنه خروجی ۱۰mvP-P تا vP-P۱۰، مقاومت خروجی ۵۰ اهم، ثبات فرکانس بسیار بالا، اعوجاج هارمونیک بسیار پایین، موجهای سینوسی، مثلثی، مربعی و سیگنال استاندارد TTL، تجهیز به فرکانس متر، قابلیت تنظیم DUTY، تنظیم آفست، تنظیم دامنه، تجهیز به تضعیف کننده دامنه -dB ۲۰ و– dB۴۰، نمایشگر LCD، ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز، محدوده دمای کاری تا حداکثر ۶۰ درجه سانتیگراد، محدوده رطوبت کاری ۱۰ تا ۷۰ درصد از جمله مشخصههای فنی این دو دستگاه است.
وی با بیان اینکه ابتداییترین نوع فانشکن ژنراتورها مربوط به مدلهای آنالوگ است، خاطرنشان کرد: پیش از این در ایران مدل آنالوگ این تکنولوژی تولید میشد اما مدل دیجیتالی DDS این دستگاه هم اکنون در کشور ساخته شده است.
به گفته وی، کیفیت این دستگاه با نمونههای مشابه خارجی برابری میکند و حتی برخی از مشخصههای بهتر و دقت بالاتری را دارد. همچنین از نظر قیمتی نیز این دستگاه ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به نمونههای مشابه خارجی کمتر است که با احتساب هزینههای حمل و نقل، ترخیص و گمرک برای واردکنندگان، قیمت آن به پنجاه درصد کمتر میرسد.
وی یادآور شد: هماکنون این محصول به دلیل نوین بودن، سهم کمی از بازار را به خود اختصاص داده است اما قطعا ظرف یکی دو سال آینده حجم بالایی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد. هنوز صادرات این محصول آغاز نشده است اما در گام نخست قصد صادرات این محصول به کشورهای خاورمیانه مانند عراق را داریم و در گامهای بعدی با افزایش تولید و رونق کارمان قصد توسعه این محصول به سایر کشورها را خواهیم داشت.
سلیمانی ادامه داد: استانداردهای خاصی برای این محصول ارائه نشده است. این دستگاهها هماکنون دارای یک سری از استانداردهای تعریف شده خود شرکت هستند اما قطعا برای صادرات این محصول نیازمند رعایت استانداردهای بینالمللی خواهیم بود.
وی گفت: صحا پس از کسب اطلاع از سهم بسزای این دستگاه در خروج از ارز و سودآوری فراوان آن، نسبت به حمایت از اجرای این طرح تمایل پیدا کرد. حمایت صندوق از این طرح باعث شد روند اجرای این طرح تسریع یابد.
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