دکتر موید علویان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: هپاتیت ویروسی از طریق خوراکی و از راه تماس با فرد آلوده منتقل می شود. هپاتیتی که از راه خوراکی منتقل می شود هپاتیت A و E است که خوشبختانه نوع E در کشور ریشه‌کن شده و در گذشته این نوع هپاتیت به صورت اپیدمی اتفاق می افتاد که از طریق آب آلوده به افراد منتقل می شد.

وی افزود: هپاتیت A همچنان از مشکلات کشور است. افراد جوانی که در کودکی این زردی را نگرفته اند در سنین بزرگسالی دچار فرم شدید این بیماری می شوند. خصوصا مسافران کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه مستعد این بیماری می شوند. زیرا هپاتیت نوع A در کشورهای همسایه شیوع زیادی دارد، اما در ایران به دلیل سطح بهداشت بالاتر و آب آشامیدنی سالم شیوع کمی دارد. افراد جوانی که در کودکی هپاتیت A نگرفته اند در دوران بزرگسالی ممکن است به آن مبتلا شوند به همین دلیل رعایت بهداشت، استفاده از آب آشامیدنی سالم و شستشوی دست ها با صابون به مسافران کشورهای همجوار توصیه می شود.

این فوق تخصص کبد اظهار کرد: هپاتیت B و C از این جهت که می توانند به بیماری های مزمنی تبدیل شده و سبب آسیب به کبد شوند، اهمیت دارند. خوشبختابه با برنامه های جدی که وزارت بهداشت در طی ۲۰ سال اخیر در کشور ایجاد کرده شیوع هپاتیت B به شدت کاهش یافته است.

علویان اعلام کرد: هم اکنون در تمام استان های کشور به جز استان گلستان وسیستان شیوع نوع B زیر ۲درصد است و در افراد زیر ۲۰سال نیز شیوع آن کمتر از ۰.۲درصد است که نشان دهنده ی این است که واکسن هپاتیت B توانسته شیوع این بیماری را در کشور کنترل کند.

وی ادامه داد: واکسیناسیون افراد پرخطر مانند پزشکان، آتش نشانان و افرادی که خدمات شهری انجام می دهند از اولویت های کشور است که در حال انجام است.

علویان تصریح کرد: هپاتیت B درمان قطعی ندارد اما واکسن موثری دارد که آن را کنترل می‌کند. توصیه می شود افرادی که رفتارهای پرخطر دارند واکسن هپاتیت نوع B را دریافت کنند.

وی گفت: هپاتیت C از بیماری هایی است که در طی چند سال اخیر درمان قطعی آن آمده است. ایران جز مناطقی است که شیوع کمی از هپاتیت C دارد.

رئیس شبکه هپاتیت اعلام کرد: برآورد شده که حدود ۱۹۶ هزار بیمار مبتلا به هپاتیت C در کشور داشته باشیم که ۳۵ درصد آنها شناسایی شده اند و رسانه ها وظیفه دارند در خصوص راه های انتقال این بیماری و افراد مستعد آن اطلاع رسانی کنند.

وی افزود: کسانی که قبلا سابقه اعتیاد دارند و اعتیاد آنها به صورت تزریقی بوده است مستعد این نوع از هپاتیت هستند که می‌بایست آزمایش بدهند و از وضیعت سلامتی خود آگاه شوند. افرادی که خالکوبی و تاتو غیر بهداشتی انجام داده اند نیز مستعد هپتاتیت c بوده که با انجام آزمایش می توانند از آن اطلاع یابند.

علویان ادامه داد: تا دو سال پیش هزینه درمان هپاتیت c حدود ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان بود که هم اکنون با استفاده از دفترچه بیمه این هزینه به ۵۰۰هزار تومان کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: در کشورهای منطقه فقط ایران و مصر موفق به تولید داروی هپاتیت C شده اند که هزینه این داروها در ایران بسیار پایین تر از کشورهای همسایه است.

علویان در پایان افزود: صادرات داروی هپاتیت به کشورهای همسایه یکی از اقداماتی است که سبب افزایش اعتبار ایران و درآمدزایی برای کشور می شود که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.