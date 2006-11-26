اتحادیه فیلم کوتاه کشورهای اسلامی تأسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بیست و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام کرد محمدرضا جعفری جلوه در مراسم شنبه شب در معاونت سینمایی وزارت ارشاد در سخنانی با اشاره به ایجاد اتحادیه فیلمسازان فیلم کوتاه کشورهای اسلامی گفت: "ما با کمک سینما می توانیم دوباره تمدن بزرگ اسلامی را ایجاد کنیم."



وی در ادامه افزود: "ما در کشورهایی با ویژگی هایی مشترک فرهنگی و دینی زندگی می کنیم و به دو دلیل در حال تبدیل شدن به یک خانواده بزرگ قدرتمند هستیم، اول پیامبری که برای ما کتاب آسمانی قران را آورد و دوم تجربه های گذشته ای که از ما قدرت های بزرگی را ایجاد کرده بود."



جعفر جلوه تاکید کرد: "ما دوباره داریم تمدن بزرگ اسلامی را ایجاد می کنیم و این بار فرصت بیش از گذشته در اختیار ماست. این امکان و فرصت تازه سینماست. سینما یک زبان جهانی است که همه حقیقت های نهفته را به مخاطبان خود در جهان منتقل می کند. سینما این امکان را به ما خواهد داد تا همه عظمت خود را در جهان به تصویر بکشیم و مظلومیت و حقانیت خود را اعلام کنیم."



معاون سینمایی وزیر ارشاد ادامه داد: "سینما این امکان را به ما می دهد تا از همه زیبایی ها، قهرمانی ها و همه پایمردی های خود سخن بگوییم و به همین خاطر جهان سر تعظیم بیش از گذشته فرود خواهد آورد و آینده درخشانی در انتظار ماست."



ناصر باکیده، دبیر بیست و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، نیز در این نشست با اشاره به اینکه تشکیل اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای اسلامی امروز به تصویب رسید، از راه اندازی یک سایت اینترنتی مخصوص این اتحادیه در انجمن سینمای جوانان خبر داد. باکیده همچنین گفت: "قرار است بخش مستند شبکه الجزیره نیز اطلاع رسانی این اتحادیه را بر عهده بگیرد."

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