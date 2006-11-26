بهگزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری فرانسه ، بازیهای آسیایی دوحه، آخرین رویداد چند رشته مهم قبل از المپیک ۲۰۰۸پکن است. چین به عنوان میزبان بعدی المپیک و یکی از خبرسازان دوپینگ به دقت زیر ذرهبین نظارت قرار می گیرد. سپس کشورهایی مثل هند، ایران و پاکستان قرار دارند که امسال نامشان در رسواییهای دوپینگ شنیده شد.
مسئولان برگزاری بازیهای آسیایی در دوحه ، ۱۲۰۰آزمایش دوپینگ از ورزشکاران شرکتکننده خواهند گرفت و برای نخستین بار در تاریخ بازیهای آسیایی، آزمایش خون هم انجام میشود.
در کشور اسلامی قطر که نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع است، آزمایش نفس نیز انجام خواهد شد و نمونهها برای بررسی به کینگ کالج لندن فرستاده می شود.
در بازیهای آسیایی دوره گذشته در بوسان فقط یک مورد دوپینگ مشاهده شد که مربوط به "سونیتا رانی" دونده دوهای نیمه استقامت هند بود و از مدال طلای ۱۵۰۰متر و برنز ۵۰۰۰متر محروم شد. "یوسف الزین" وزنهبردار لبنانی نیز به دلیل امتناع از انجام آزمایش دوپینگ، مدال برنزش را از دست داد.
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