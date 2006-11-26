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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۶

" وادا " و کمیته بین‌المللی المپیک بر وضع دوپینگ در دوحه نظارت می کنند

" وادا " و کمیته بین‌المللی المپیک بر وضع دوپینگ در دوحه نظارت می کنند

آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ (وادا) و کمیته بین‌المللی المپیک وضعیت دوپینگ ورزشکاران در بازیهای آسیایی ‪ ۲۰۰۶‬دوحه را تحت نظارت و کنترل قرار می‌دهند.

به‌گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری فرانسه ، بازیهای آسیایی دوحه، آخرین رویداد چند رشته‌ مهم قبل از المپیک ‪ ۲۰۰۸‬پکن است. چین به عنوان میزبان بعدی المپیک و یکی از خبرسازان دوپینگ به دقت زیر ذره‌بین نظارت قرار می گیرد. سپس کشورهایی مثل هند، ایران و پاکستان قرار دارند که امسال نامشان در رسوایی‌های دوپینگ شنیده شد.

مسئولان برگزاری بازیهای آسیایی در دوحه ، ‪ ۱۲۰۰‬آزمایش دوپینگ از ورزشکاران شرکت‌کننده خواهند گرفت و برای نخستین بار در تاریخ بازیهای آسیایی، آزمایش خون هم انجام می‌شود.

در کشور اسلامی قطر که نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع است، آزمایش نفس نیز انجام خواهد شد و نمونه‌ها برای بررسی به کینگ کالج لندن فرستاده می شود.
در بازیهای آسیایی دوره گذشته در بوسان فقط یک مورد دوپینگ مشاهده شد که مربوط به "سونیتا رانی" دونده دوهای نیمه استقامت هند بود و از مدال طلای ‪ ۱۵۰۰‬متر و برنز ‪ ۵۰۰۰‬متر محروم شد.  "یوسف الزین" وزنه‌بردار لبنانی نیز به دلیل امتناع از انجام آزمایش دوپینگ، مدال برنزش را از دست داد. 

کد مطلب 412279

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