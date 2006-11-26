"صحرا" امروز میهمان تالار سایه است

به گزارش خبرنگار مهر، این دومین نمایش گروه تئاتر ماهان است که در این جشنواره اجرا می شود، نمایش "باده خاص" نیز به کارگردانی امیر دژاکام یکی دیگر از اجراهای این جشنواره است که در بخش ویژه روی صحنه می رود.



مرتضی آقاحسینی، بهروز پورگرجی، صادق پدیدار، علی جمشیدی، مهدی فریضه و مه لقا باقری بازیگران این نمایش هستند و رضا هاشمی پرست طراحی صحنه و لباس این اجرا را به عهده دارد. همچنین حمید فلاحی آهنگساز و بهار سعبه روابط عمومی این اجرا هستند.



"صحرا" داستان دختری است که پدرش در خراسان به قتل رسیده و او برای انتقام از قاتلان پدرش راهی این استان می شود، آی اوغلی داستان صحرا را روایت می کند و ... این نمایش امروز در دو نوبت 30/17 و 30/19 در تالار سایه اجرا می شود.

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