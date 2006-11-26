حمله انتحاری در افغانستان 10 کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی نیروهای ائتلاف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : این حمله انتحاری در شهر اورگون در استان پکتیا واقع در شرق افغانستان روی داد.



بنابراین گزارش ، شاهدان از کشته شدن 15 تن دراین حمله خبردادند، اما استاندار پکتیا از کشته شدن 8 تن از جمله خود مهاجم انتحاری و جراحت 20 تن از جمله یکی از مسئولان منطقه و فرمانده یک نیروی شبه نظامی که برای نظامیان خارجی منطقه کار می کرد، خبرداد .



به گفته شاهدان، مهاجم انتحاری خود را درنزدیکی رستوران هتلی که چند تن از مقامهای در آنجا حضورداشتند، منفجر کرد .



هتل و مغازه های اطراف آن به شدت خسارت دیدند و نیروهای امنیتی به سرعت پس از این حمله منطقه را محاصره کردند .



نیروهای ایساف نیز اعلام کردند که قدرت این انفجار سبب شد که چند ساختمان در داخل بازار سقوط کند و بسیاری از غیر نظامیان جزء قربانیان این حادثه باشند .



از سویی ، نیروهای طالبان در افغانستان امروز اعلام کردند که دو روزنامه نگار پاکستانی را آزاد کرده اند.



طالبان ادعا کرد که این دو روزنامه نگار، پنج روز پیش به دلیل ورود به منطقه بغران در استان هلمند بدون اجازه طالبان ربوده شدند .

این دو روزنامه نگار پاکستانی در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان آزاد شدند .



طالبان همچنین اعلام کرد :هر زمان که روزنامه نگاران بخواهند وارد منطقه طالبان شوند؛ باید اول با آنها تماس بگیرند .