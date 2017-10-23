حشد شعبی عراق: آمریکا به خاطر حرفهای «تیلرسون» عذرخواهی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، احمد الاسدی سخنگوی حشد شعبی عراق از آمریکا خواست که به خاطر سخنان رکس تیلرسون وزیر خارجه اش درباره حشد شعبی عذرخواهی کند.

وی افزود: اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره حشد شعبی مردود، غیرقابل قبول و اتهامی باطل، بی اساس و نادرست است. حشد شعبی همه از رزمندگان عراقی هستند.

الاسدی تاکید کرد: این موضع گیری و سخنان(تیلرسون) ناشی از کم تجربگی، بی درایتی و کوچک شمردن خونهاست. آمریکا به خاطر این موضع گیری باید عذرخواهی کند.

سخنگوی حشد شعبی عراق بیان کرد: همه مشاوران در عراق با علم و آگاهی دولت عراق حضور دارند و دولت پس از پایان عملیات نظامی خواستار خروج آنها خواهد شد.

شایان ذکر است فتر اطلاع رسانی حیدر العبادی نخست وزیر عراق در واکنش به سخنان اخیر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت: هیچکس حق ندارد در امور مربوط به حشد شعبی دخالت کند و برای عراقی ها تصمیم بگیرد.

این منبع افزود: اظهارنظر تیلرسون درباره حشد شعبی دخالت در امور داخلی عراق محسوب می شود، نیروهای حشد شعبی قهرمانان ملی هستند که برای دفاع از وطن جانفشانی و ایثار از خود نشان دادند.

دفتر اطلاع رسانی حیدر العبادی خاطرنشان کرد: عراقی ها خود در سرزمینشان مبارزه می کنند و هیچ نیروی خارجی در عراق وجود ندارد. حضور نیروهای ائتلاف مقابله با داعش در عراق یا هر کشور دیگر صرفا محدود به آموزش و حمایت لوجستیک و پشتیبانی هوایی است و این نیروها در نبرد زمینی نقشی ندارند.

تیلرسون روز گذشته پس از دیدار با همتای سعودی خود گفته بود که شبه نظامیان شیعه که با داعش می جنگیدند اکنون کارشان خاتمه یافته و باید به کشور خود بازگردند.