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۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۰۸

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی مازندران:

۱۰ تن آرد در اختیار موکب های مازندران در عراق قرار می گیرد

۱۰ تن آرد در اختیار موکب های مازندران در عراق قرار می گیرد

ساری - مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: ۱۰ تن آرد مورد نیاز برای تامین نان مصرفی زائران اربعین در اختیار موکب های استان قرار می گیرد.

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ میزان ۱۰ تن  آرد مورد نیاز برای تامین نان مصرفی  زائران امام حسین در اربعین سالجاری  را  در اختیار ۲۰ موکب شناسنامه دار قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ با بیان این مطلب اظهار داشت:  این تعداد موکب شناسنامه دار مسئولیت اسکان ۳۰  هزار زوار مازندرانی اربعین حسینی و تغذیه ۷۰ هزار نفر از زائرین را بر عهده دارند و این میزان آرد طبق سال گذشته با همکاری انجمن صنفی کارخانجات آرد استان تامین می شود.

وی تصریح کرد: ۲۰ موکب مردمی مذکور برای توزیع آرد مورد نیاز برای تولید نان مصرفی تامین شده توسط شرکت غله منطقه ۲ در مسیر نجف تا کربلا مستقر خواهند شد و اقدامات یاد شده در راستای برگزاری باشکوه مراسم اربعین سالار شهیدان است.

کد مطلب 4122846

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