۱۰ تن آرد در اختیار موکب های مازندران در عراق قرار می گیرد

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ میزان ۱۰ تن آرد مورد نیاز برای تامین نان مصرفی زائران امام حسین در اربعین سالجاری را در اختیار ۲۰ موکب شناسنامه دار قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ با بیان این مطلب اظهار داشت: این تعداد موکب شناسنامه دار مسئولیت اسکان ۳۰ هزار زوار مازندرانی اربعین حسینی و تغذیه ۷۰ هزار نفر از زائرین را بر عهده دارند و این میزان آرد طبق سال گذشته با همکاری انجمن صنفی کارخانجات آرد استان تامین می شود.

وی تصریح کرد: ۲۰ موکب مردمی مذکور برای توزیع آرد مورد نیاز برای تولید نان مصرفی تامین شده توسط شرکت غله منطقه ۲ در مسیر نجف تا کربلا مستقر خواهند شد و اقدامات یاد شده در راستای برگزاری باشکوه مراسم اربعین سالار شهیدان است.